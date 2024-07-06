Про це Суспільному повідомили джерела у дипломатичних колах.

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Залужний невдовзі починає працювати послом у Британії

Колишній головнокомандувач Сил оборони України Валерій Залужний 10 липня починає працювати послом України у Великій Британії.

Декілька днів тому, а саме 4 липня, з'явилася інформація про те, що Залужний уже вирушив до Британії та найближчим часом почне виконувати обов'язки посла. Про це тоді повідомляли джерела Суспільного.

Нагадаємо, що Президент України Володимир Зеленський призначив Валерія Залужного послом України у Великій Британії ще в травні цього року.

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