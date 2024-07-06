Про це Суспільному повідомили джерела у дипломатичних колах.
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Залужний невдовзі починає працювати послом у Британії
Колишній головнокомандувач Сил оборони України Валерій Залужний 10 липня починає працювати послом України у Великій Британії.
Декілька днів тому, а саме 4 липня, з'явилася інформація про те, що Залужний уже вирушив до Британії та найближчим часом почне виконувати обов'язки посла. Про це тоді повідомляли джерела Суспільного.
Нагадаємо, що Президент України Володимир Зеленський призначив Валерія Залужного послом України у Великій Британії ще в травні цього року.
Звільнення Залужного: основне
- Володимир Зеленський 8 лютого звільнив Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного. Тоді на його місце призначили Олександра Сирського.
- Через місяць, 7 березня, стало відомо, що президент погодив кандидатуру Залужного на посаду посла України у Великій Британії.
- Власне вже 9 травня на сайті глави держави опублікували указ про призначення Залужного Надзвичайним і Повноважним Послом України у Сполученому Королівстві Великої Британії і Північної Ірландії.
- Того ж дня британський посол у Києві Мартін Гарріс опублікував допис у соцмережі Х, де привітав Валерія Залужного з призначенням на посаду посла України у Великій Британії. Він зазначив, що з нетерпінням чекає на спільну роботу над "зміцненням нашого непорушного альянсу та просуванням вперед нашого сторічного партнерства",