Як саме визначатиметься ступінь готовності до дипломатичної служби, і коли новий посол розпочне роботу у Великій Британії, відповів глава МЗС Дмитро Кулеба.

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Коли Залужний почне роботу у Великій Британії

Міністр закордонних справ заявив, що процес підготовки "уже наприкінці фінішної прямої".

Розумію підвищений інтерес до цієї теми, але нагадую, що всіх послів оцінюють однаково, – за результатами. Тож бажаю нашому новому послу в Сполученому Королівстві насамперед успіхів і результатів у дипломатичній роботі заради нашої держави,

– підкреслив Кулеба.

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