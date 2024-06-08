Як саме визначатиметься ступінь готовності до дипломатичної служби, і коли новий посол розпочне роботу у Великій Британії, відповів глава МЗС Дмитро Кулеба.
Зверніть увагу Колишній Головнокомандувач ЗСУ та новий посол в Британії: біографія Валерія Залужного
Коли Залужний почне роботу у Великій Британії
Міністр закордонних справ заявив, що процес підготовки "уже наприкінці фінішної прямої".
Розумію підвищений інтерес до цієї теми, але нагадую, що всіх послів оцінюють однаково, – за результатами. Тож бажаю нашому новому послу в Сполученому Королівстві насамперед успіхів і результатів у дипломатичній роботі заради нашої держави,
– підкреслив Кулеба.
Зеленський призначив Залужного послом: коротко головне
- Володимир Зеленський 8 лютого 2024 року відправив у відставку Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного.
- Через 3 місяці президент звільнив "Залізного генерала" з військової служби за станом здоров'я, але з правом носіння військової форми.
- Уже наступного дня, 9 травня, глава держави призначив Залужного послом України у Великій Британії.