Как именно будет определяться степень готовности к дипломатической службе, и когда новый посол начнет работу в Великобритании, ответил глава МИД Дмитрий Кулеба.
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Когда Залужный начнет работу в Великобритании
Министр иностранных дел заявил, что процесс подготовки "уже в конце финишной прямой".
Понимаю повышенный интерес к этой теме, но напоминаю, что всех послов оценивают одинаково, – по результатам. Поэтому желаю нашему новому послу в Соединенном Королевстве прежде всего успехов и результатов в дипломатической работе ради нашего государства,
– подчеркнул Кулеба.
Зеленский назначил Залужного послом: коротко главное
- Владимир Зеленский 8 февраля 2024 года отправил в отставку Главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного.
- Через 3 месяца президент уволил "Железного генерала" с военной службы по состоянию здоровья, но с правом ношения военной формы.
- Уже на следующий день, 9 мая, глава государства назначил Залужного послом Украины в Великобритании.