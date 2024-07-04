Нагадаємо, що Британський посол у Києві Мартін Гарріс заявив, що з нетерпінням очікує на початок спільної роботи із Залужним. Він вважає, що це стане "просуванням вперед нашого сторічного партнерства".

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Чи вирушив Залужний до Великої Британії

Колишній головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний уже вирушив до Великої Британії та найближчим часом почне виконувати обов'язки посла,

– повідомили джерела Суспільного.

Втім, наразі офіційна інформація відсутня. Додамо, що Володимир Зеленський призначив Залужного на посаду посла України у Великій Британії ще в травні.

Звільнення Валерія Залужного: коротко