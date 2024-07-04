Нагадаємо, що Британський посол у Києві Мартін Гарріс заявив, що з нетерпінням очікує на початок спільної роботи із Залужним. Він вважає, що це стане "просуванням вперед нашого сторічного партнерства".
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Чи вирушив Залужний до Великої Британії
Колишній головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний уже вирушив до Великої Британії та найближчим часом почне виконувати обов'язки посла,
– повідомили джерела Суспільного.
Втім, наразі офіційна інформація відсутня. Додамо, що Володимир Зеленський призначив Залужного на посаду посла України у Великій Британії ще в травні.
Звільнення Валерія Залужного: коротко
- 8 лютого Володимир Зеленський звільнив Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного. На його міце було призначено Олександра Сирського.
- Вже 7 березня президент погодив кандидатуру Залужного на посаду посла України у Великій Британії.
- За словами радника голови ОП Михайла Подоляка, він має почати свою дипломатичну діяльність вже найближчим часом, після вирішення деяких логістичних складових.