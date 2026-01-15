Подробиці передає 24 Канал із посиланням на Володимира Зеленського.
Читайте також Зеленський зустрівся зі Стерненком: про що домовилися
Які підсумки зустрічі?
Президент України висловив вдячність Валерію Залужному за роботу в команді України. Нагадаємо, що нині він є послом України у Великій Британії.
Зеленський зазначав, що під час розмови порушувалися питання дипломатії й тих завдань, які "актуальні зараз та можуть посилити всіх нас".
І важливо, що ми всі разом захищаємо незалежність України, наші національні інтереси, наших людей,
– написав президент України.