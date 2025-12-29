Однак медіарадниця Залужного Оксана Тороп, розповіла, що відбувається наспраді. Про це повідомляє 24 Канал.

Яка офіційна інформація з приводу звільнення Валерія Залужного?

Медіарадниця повідомила, що посол України у Великій Британії не буде змінюється. Валерій Залужний залишається на посаді, аби працювати для своєї держави.

Як завжди неназвані джерела знають все про Залужного і його плани. Але нічого не змінилося. Він і далі продовжує відстоювати інтереси України на посаді посла у Великій Британії,

– сказала Оксана Тороп.