Украина ждет сигнал от США после переговоров в России: Зеленский сказал, что от этого зависит
Украина ждет сигналов от американской делегации после встречи с российскими представителями в Москве. От этого зависит, будет ли уровень выше в мирном процессе.
Соответствующее заявление во вторник, 2 декабря, сделал украинский президент Владимир Зеленский во время общения с журналистами, сообщает 24 Канал.
Что сказал Зеленский о переговорах в России?
По словам президента, сейчас есть 20 пунктов, которые были наработаны во время переговоров Женеве и доработаны по результатам встреч с американской делегацией во Флориде, которые состоялись в воскресенье, 30 ноября.
Владимир Зеленский говорит, что также есть пункты, которые требуют дополнительной доработки. В этом контексте он высказался относительно встречи американской и российской сторон, что должно состояться 2 декабря.
Будет встреча американской делегации в России, мы будем ждать соответствующие от них сигналы. Они хотят сразу отчитываться после их встреч именно нам. Я думаю от этих сигналов зависят будущие и последующие шаги,
– сообщил он.
По его мнению, если сигналы будут свидетельствовать о возможности быстрых решений, то будут контракты высшего уровня. Он добавил, что готов принять все сигналы и провести встречу с президентом США Дональдом Трампом.
Что известно о переговорах в Москве?
- Спецпредставитель Стив Уиткофф и зять Трампа, бизнесмен Джаред Кушнер во вторник, 2 декабря, прибыли в Москву. Там они проведут переговоры с Владимиром Путиным и его посланником Кириллом Дмитриевым.
- Ожидается, что Стив Уиткофф и Джаред Кушнер представят российской стороне документ, который удалось получить из договоренностей, к которым пришли США и Украина на переговорах в Майами по мирному плану.
- Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия якобы открыта к мирным переговорам с Украиной. В то же время он отметил, что Москва согласится только на такие условия, которые будут отвечать ее стратегическим целям.