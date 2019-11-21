Зеленский назначил нового руководителя СБУ Львовщины: что о нем известно

Президент Украины Владимир Зеленский назначил нового главу управления СБУ во Львовской области. Им стал 50-летний генерал-майор Юрий Гончаров.

Указы об увольнении Юрия Гончарова с должности начальника СБУ в Черниговской области и назначении на должность начальника СБУ Львовской области опубликованы на сайте главы государства.

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Предыдущего главу СБУ Львовщины Александра Бондарука Владимир Зеленский назначил на должность 1 июля. Указ о его увольнении президент также подписал 21 ноября.

Отметим, что 8 ноября Владимир Зеленский осуществил кадровые ротации в Службе безопасности. Он уволил трех заместителей главы СБУ, среди которых и первый заместитель Владислав Бухарев. Также президент назначил Баканову нового заместителя, а Дмитрий Нескоромный стал новым первым заместителем председателя Службы.

Что известно о Юрии Гончарове?В 1995 году начал работать в СБУ в Сумской области на должности старшего оперуполномоченного. С 2005 года он работал в системе местного самоуправления и в общественном секторе. В течение 2013 – 2014 годов Гончаров был заместителем начальника СБУ Львовщины, затем возглавлял СБУ в Сумской области.



С 2017 года Юрий Гончаров возглавлял управление СБУ в Черниговской области.