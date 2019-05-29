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      Зеленский созывает СНБО из-за трагедии на шахте Львовщины

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      Зеленский созывает СНБО
      Зеленский созывает СНБО / president.gov.ua

      Президент Украины Владимир Зеленский созывает СНБО, чтобы обсудить проблемы угольной отрасли.

      Владимир Зеленский заявил о своем решении во время брифинга на Львовщине. Там в Сокольском районе на шахте "Лесная" в результате аварии погибли два горняка.

      Читайте также: Самые масштабные трагедии на шахтах Украины: всего погибли более 500 горняков

      Ориентировочно заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины может произойти в пятницу, 31 мая.

      Произошло большое горе – мы потеряли двух человек. Мы сегодня также услышали о проблемах относительно условий труда шахтеров, условий безопасности. Понимаем, что очень сложный вопрос. Поэтому созываем СНБО,
      – пояснил Зеленский.

      Президент подчеркнул, что семьи шахтеров, погибших минувшей ночью, получат по 100 000 гривен от государства. Владимир Зеленский добавил, что лично поможет семьям погибших в решении жилищного вопроса.

      Что известно о трагедии на шахте "Лесная"?​В ночь на 29 мая на шахте "Лесная", что в Сокольском районе Львовской области, произошел обвал породы. В результате под завалами оказались двое горняков. К сожалению, они не выжили. Их тела уже спасатели подняли на поверхность. Известно, что это 22-летний Михаил Турко и 48-летний Михаил Павлик. Оба работали на участке по добыче угля №1.

      Что следует знать о трагедии на шахте "Лесная": смотрите видео

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      Теги: Новости Украины Новости политики Владимир Зеленский СНБО Новости Львова Аварии на шахтах Взрыв на шахте во Львовской области
      Источник: 24 канал
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