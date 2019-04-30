Зеленскому после инаугурации стоит ехать на Львовщину: адвокат назвал причину

Новоизбранному президенту Украины Владимиру Зеленскому свою первую поездку на посту главы государства лучше осуществить на Львовщину, которая единственная из всех областей проголосовал за его конкурента на выборах Петра Порошенко.

Адвокат олигарха Игоря Коломойского и юрист Зеленского Андрей Богдан рассказал, что лично не знает, куда именно поедет политик после инаугурации, передает "Сегодня".

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Однако правозащитник подчеркнул, что вариант поездки во Львовскую область после инаугурации – это не позиция будущего президента или ЗЕкоманды, а его личная.

Первая поездка должна быть на Львовщину – это единственная область, которая не стала "зеленой". И правильно бы было поехать туда. Куда он поедет и с какими посланиями, я пока не знаю, но это точно будет очень яркая деятельность президента,

– сказал юрист.

Каковы результаты выборов президента-2019? 23 апреля ЦИК подсчитала 100% голосов во втором туре президентских выборов. Владимир Зеленский получил 73,22% голосов, а Петр Порошенко – 24,45%. Бывший шоумен победил во всех областях, кроме Львовской. Там его обогнал действующий президент, которого поддержали 62,82% избирателей.





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