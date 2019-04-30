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      Зеленскому после инаугурации стоит ехать на Львовщину: адвокат назвал причину

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      Зеленскому после инаугурации лучше всего поехать на Львовщину
      Зеленскому после инаугурации лучше всего поехать на Львовщину / Фото из открытых источников

      Новоизбранному президенту Украины Владимиру Зеленскому свою первую поездку на посту главы государства лучше осуществить на Львовщину, которая единственная из всех областей проголосовал за его конкурента на выборах Петра Порошенко.

      Адвокат олигарха Игоря Коломойского и юрист Зеленского Андрей Богдан рассказал, что лично не знает, куда именно поедет политик после инаугурации, передает "Сегодня".

      Читайте также: Почему Львовская область поддержала Порошенко: объяснение Садового

      Однако правозащитник подчеркнул, что вариант поездки во Львовскую область после инаугурации – это не позиция будущего президента или ЗЕкоманды, а его личная.

      Первая поездка должна быть на Львовщину – это единственная область, которая не стала "зеленой". И правильно бы было поехать туда. Куда он поедет и с какими посланиями, я пока не знаю, но это точно будет очень яркая деятельность президента,
      – сказал юрист.

      Каковы результаты выборов президента-2019? 23 апреля ЦИК подсчитала 100% голосов во втором туре президентских выборов. Владимир Зеленский получил 73,22% голосов, а Петр Порошенко – 24,45%. Бывший шоумен победил во всех областях, кроме Львовской. Там его обогнал действующий президент, которого поддержали 62,82% избирателей.

      Что нужно знать о Владимире Зеленском: смотрите видео

       

       

       

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      Програш чи виграш: яке політичне майбутнє Порошенка
      сегодня
      833
      Теги: Новости Украины Новости политики Выборы Президента 2019 Новости Львова Владимир Зеленский Инаугурация Зеленского
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