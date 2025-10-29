Прикарпатье всколыхнуло землетрясение: насколько сильными были толчки

В среду, 29 октября, на Прикарпатье зафиксировали землетрясение. Подземный толчок магнитудой 1,4 произошел в Калушском районе Ивано-Франковской области.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Главный центр специального контроля.

Что известно о землетрясении в Украине?

Главный центр специального контроля сообщил, что 29 октября после 11:11 зафиксирован подземный толчок. Он произошел возле Выгодской общины Калушского района.

Магнитуда землетрясения составила 1,4 по шкале Рихтера. Эпицентр был на глубине около 2 километров.

Эпицентр землетрясения: смотрите на карте

По классификации землетрясение отнесли к "неощутимым".

