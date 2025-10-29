29 жовтня, 18:46
Прикарпаття сколихнув землетрус: наскільки сильними були поштовхи
Основні тези
- 29 жовтня в Калуському районі Івано-Франківської області стався землетрус магнітудою 1,4.
- Землетрус класифіковано як "невідчутний".
У середу, 29 жовтня, на Прикарпатті зафіксували землетрус. Підземний поштовх магнітудою 1,4 стався в Калуському районі Івано-Франківської області.
Про це пише 24 Канал з посиланням на Головний центр спеціального контролю.
Дивіться також Туреччину сколихнув сильний землетрус: перші наслідки та кадри стихії
Що відомо про землетрус в Україні?
Головний центр спеціального контролю повідомив, що 29 жовтня після 11:11 зафіксовано підземний поштовх. Він стався біля Вигодської громади Калуського району.
Магнітуда землетрусу склала 1,4 за шкалою Ріхтера. Епіцентр був на глибині близько 2 кілометрів.
Епіцентр землетрусу: дивіться на карті
За класифікацією землетрус віднесли до "невідчутних".
Нещодавні землетруси у світі: які наслідки?
- 27 жовтня у провінції Баликесір у Туреччині стався землетрус магнітудою 6,1. Поштовхи відчули, зокрема, у Стамбулі, Ізмірі та Бурсі. Повідомлялось про руйнування і перебої зі світлом.
- 10 жовтня південні райони Філіпін сколихнув землетрус магнітудою 7,4. Через загрозу цунамі попередження оголосили кількох країн. Пошкоджені будівлі та дороги. Загинула одна людина.
- Увечері 28 вересня на Львівщині зафіксували землетрус магнітудою 3,0. Поштовхи відчували місцеві мешканці.