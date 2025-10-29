Прикарпаття сколихнув землетрус: наскільки сильними були поштовхи

У середу, 29 жовтня, на Прикарпатті зафіксували землетрус. Підземний поштовх магнітудою 1,4 стався в Калуському районі Івано-Франківської області.

Про це пише 24 Канал з посиланням на Головний центр спеціального контролю.

Що відомо про землетрус в Україні?

Головний центр спеціального контролю повідомив, що 29 жовтня після 11:11 зафіксовано підземний поштовх. Він стався біля Вигодської громади Калуського району.

Магнітуда землетрусу склала 1,4 за шкалою Ріхтера. Епіцентр був на глибині близько 2 кілометрів.

Епіцентр землетрусу: дивіться на карті

За класифікацією землетрус віднесли до "невідчутних".

Нещодавні землетруси у світі: які наслідки?