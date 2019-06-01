Жадан дал концерт в Харькове в поддержку волонтерской палатки
В Харькове состоялся концерт в поддержку волонтерской палатки "Все для победы". Только за последний месяц городская власть пробовала убрать ее через суд, а неизвестные пытались сжечь.
Стоит палатка с 2014 года, в ней собирают помощь для армии.
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Однако городская власть пытается ее убрать, поэтому украинские музыканты решили встать на защиту.
Волонтерская палатка в Харькове
Мы, музыканты, выражаем солидарность с нашими волонтерами, с людьми, которые 5 лет нам всем харьковчанам напоминают – в Украине продолжается 5 лет война, часть украинских территорий оккупирована, а войска агрессора находятся в Донецке и Луганске,
– сказал музыкант и писатель Сергей Жадан.
Сергей Жадан на концерте
Палатка стоит на площади Свободы почти 5 лет. За май ее пытались убрать петициями и через суд. А в ночь на 20 мая неизвестные подожгли, несмотря на то, что внутри были люди.
Сейчас здесь уже ничто не напоминает о пожаре. Активисты потушили огонь своими силами вместе с полицейскими.
Деятельность бурная, людей постоянно много, собираем различные подписи, плетем сетки. Палатка – не просто мемориал, как кто-то хочет представить ее, она жива, фактически является частью информационной борьбы,
– отметил активист, который занимается палаткой Борис Редин.
Одним из инициаторов концерта стал Василий Рябко. Лидер харьковской группы "Папа Карло", которая несколько лет играет военным. Говорит, на Донбассе были и траншеи, и плац. Теперь их рок как сопротивление под открытым небом посреди Харькова.
На фронте точно таких сцен не бывает. А тут нормальная. Мы планировали с Сергеем немного другую акцию, такую художественно-литературную, но решили делать именно здесь рок-концерт, из-за событий, которые произошли с палаткой, из-за ее поджога,
– отметил музыкант Василий Рябко.
За 2 часа концерта собралось около двух тысяч зрителей.
Люди наслаждались музыкой и поддерживали палатку
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