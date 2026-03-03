Укр Рус
Будет ли до +20 в марте, и возможно ли резкое потепление
3 марта, 08:00
3

Будет ли до +20 в марте, и возможно ли резкое потепление

Маргарита Волошина
Основные тезисы
  • Температура в Украине на этой неделе будет теплее, но пока нет признаков резкого потепления.
  • Температуры до +20 в марте возможны, но синоптическая ситуация не указывает на такое повышение.

Температура воздуха в Украине на этой неделе будет теплее по сравнению с прошлыми неделями. Но пока нет признаков, которые бы свидетельствовали о резком потеплении в ближайшее время.

Соответствующую информацию в эксклюзивном интервью для 24 Канала сообщил представитель Украинского гидрометеорологического центра Иван Семилит.

Будет ли потепление в марте?

Температура воздуха до +20 в Украине возможна в этом марте, поскольку, согласно климатической характеристике этого месяца, максимальные показатели за последние годы в этот период составляют от 19 до 30 градусов тепла.

Впрочем, как пояснил Иван Семилит, пока синоптическая ситуация не указывает на подобное повышение показателей в ближайшее время, поэтому специалистам трудно ответить, будут ли такие значения температуры в течение этого марта.

Обычно переход средней суточной температуры воздуха через 5 градусов, то есть в сторону повышения, происходит в третьей декаде марта. В южной части это может начаться раньше – во второй декаде, 
– рассказал синоптик.

В то же время на северо-востоке, по его словам, переход в сторону повышения может произойти только в начале апреля из-за континентальности климата. Но, как отметил специалист, на это указывает только климатическая характеристика марта.

Обратите внимание! Климатическая характеристика месяца – это описание привычных погодных условий для конкретного периода, который создают благодаря многолетним наблюдениям синоптиков, то есть это среднемесячные погодные показатели.

Как изменится погода в марте?

  • Напомним, также представитель Укргидрометцентра сообщал, что сильных морозов в Украине, по крайней мере в первой декаде марта, не ожидается. Такая возможность существует, однако последние тенденции пока свидетельствуют об обратном.

  • Отмечали, что март является переходным месяцем между зимой и весной, из-за чего в этот период возможны погодные качели. Сейчас синоптическая ситуация не предусматривает снегопадов, однако возвращение такого явления возможно.

  • К слову, в первую неделю марта в Украине в основном будет спокойная и устойчивая погода без значительных осадков. Температурные показатели ожидаются выше климатической нормы, особенно это касается западной части.