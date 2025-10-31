Говорят женщинам "Иди на фронт", а на боевую должность не берут, – "Юнга" о стереотипах в армии
- В ВСУ много женщин, но стереотипы относительно их роли на фронте до сих пор существуют.
- Женщины сталкиваются с предвзятым отношением, особенно от тех, кто не имеет опыта работы с ними на боевых позициях.
В украинской армии служит определенное количество женщин, однако стереотипы относительно их роли на фронте еще существуют. Часто предвзятое отношение исходит как от гражданских, так и от отдельных военных.
Об этом военнослужащая бригады НГУ "Рубеж" Ева с позывным "Юнга" рассказала в эксклюзивном интервью 24 Каналу.
Смотрите также "О мобилизации женщин часто пишут мужчины, которые сами ее избегают": интервью с "Юнгой", которая в 18 лет стала оператором дронов на войне
Что сказала "Юнга" о стереотипах?
С начала полномасштабной войны значительное количество женщин присоединилось в ряды Вооруженных Сил Украины. Из-за расширения их участия в войне некоторые люди еще не привыкли к тому, что женщины выполняют в армии те же функции, что и мужчины, считает "Юнга".
Интересный нюанс, что есть люди, которые радостно говорят женщинам: "Иди на фронт", но когда ты пытаешься попасть на боевую должность, тебя не хотят брать,
– отметила военная.
По словам защитницы, предвзятое отношение чаще всего проявляют те, кто не имел опыта работы с женщинами на боевых позициях.
"Юнга" предполагает, что возможно нужно больше времени для полного понимания людей, что женщины такие же важные на фронте, как и мужчины.
Что известно о службе женщин в ВСУ?
По состоянию на начало 2025 года в ВСУ насчитывалось более 70 000 женщин, что на 20% больше, чем в 2022 году. Непосредственно на передовой служили 5 500 женщин-военнослужащих, сообщили в Минобороны.
Женщины могут занимать в ВСУ различные должностибухгалтеров, медиков, IT-специалистов, операторов БпЛА и другие. Чтобы присоединиться к армии, они должны пройти собеседование, предоставить документы и пройти базовую общевойсковую подготовку.
До конца 2026 года женщины без воинского учета могут работать как невоеннообязанные, однако работодатели должны информировать ТЦК о медицинском образовании таких работниц.