Кажуть жінкам "Іди на фронт", а на бойову посаду не беруть, – "Юнга" про стереотипи в армії

В українській армії служить певна кількість жінок, проте стереотипи щодо їхньої ролі на фронті ще існують. Часто упереджене ставлення походить як від цивільних, так і від окремих військових.

Про це військовослужбовиця бригади НГУ "Рубіж" Єва з позивним "Юнга" розповіла в ексклюзивному інтерв'ю 24 Каналу.

Дивіться також "Про мобілізацію жінок часто пишуть чоловіки, які самі її уникають": інтервʼю з "Юнгою", яка у 18 років стала операторкою дронів на війні

Що сказала "Юнга" про стереотипи?

З початку повномасштабної війни значна кількість жінок приєдналася до лав Збройних Сил України. Через розширення їхньої участі у війні деякі люди ще не звикли до того, що жінки виконують в армії ті ж функції, що й чоловіки, вважає "Юнга".

Цікавий нюанс, що є люди, які радо кажуть жінкам: "Іди на фронт", але коли ти намагаєшся потрапити на бойову посаду, тебе не хочуть брати,

– зауважила військова.

За словами захисниці, упереджене ставлення найчастіше проявляють ті, хто не мав досвіду роботи з жінками на бойових позиціях.

"Юнга" припускає, що можливо потрібно більше часу для повного розуміння людей, що жінки такі ж важливі на фронті, як і чоловіки.

Що відомо про службу жінок в ЗСУ?