Жестче, чем в Днепре: мужчина избил беременную женщину в маршрутке в Одессе – видео
Похожий на днепровский случай произошел в Одессе. Здесь также мужчина с кулаками набросился на женщину. Правда, на этот раз потерпевшая оказалась беременной.
Что известно об избиении беременной в Одессе
Инцидент произошел в маршрутке №168. Однако, когда именно – неизвестно. О происшествии сообщил Telegram-канал "Одесса INFO". Также ресурс выложил видео избиения женщины.
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По данным издания, мужчина несколько раз ударил беременную женщину. А причина таких его действий – ему сделали замечание, чтобы он уступил ей место.
"Этого вроде еще не наказали", – добавили авторы сообщения.
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Коротко о случае в днепровской маршрутке
- Инцидент произошел в маршрутке №101 18 июля. Девушка заплатила за два места, к ней вроде бы должен был кто-то подсесть.
- Пожилые женщины возмутились, что девушка заняла два места. Поэтому одна из них села рядом.
- В итоге вспыхнула словесная перепалка.
- Впоследствии к спору присоединился мужчина, который подошел к девушке и ударил ее трижды в лицо кулаком, после чего молодая женщина ударилась о перила и стекло головой.
- Кроме того, к применению силы приобщались несколько других пассажирок – они тащили потерпевшую за волосы.
- А завершилось все тем, что женщину вытащили из маршрутки, избили и разорвали футболку.
- По другой версии, женщина сама спровоцировала драку и была сильно пьяна. Более того, во время конфликта она якобы ударила ногой по голове пожилую женщину.