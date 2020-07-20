Похожий на днепровский случай произошел в Одессе. Здесь также мужчина с кулаками набросился на женщину. Правда, на этот раз потерпевшая оказалась беременной.

Что известно об избиении беременной в Одессе

Инцидент произошел в маршрутке №168. Однако, когда именно – неизвестно. О происшествии сообщил Telegram- канал "Одесса INFO". Также ресурс выложил видео избиения женщины.

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По данным издания, мужчина несколько раз ударил беременную женщину. А причина таких его действий – ему сделали замечание, чтобы он уступил ей место.

" Этого вроде еще не наказали ", – добавили авторы сообщения.

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Кстати Мужчину, похожего на обидчика девушки в маршрутке в Днепре, тоже избили, – СМИ

Коротко о случае в днепровской маршрутке