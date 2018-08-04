Жестокое избиение девочки в Одессе: появилась реакция полиции

Правоохранительные органы начали расследование по факту жестокого избиения школьницы группой учеников в Одессе, которое было обнародовано в сети и вызвало большой резонанс в городе.

Об этом сообщил советник начальника Главного управления Нацполиции в Одесской области Руслан Форостяк в Facebook.

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В сети появилось видео, как 31 июля в Одессе группа девочек-подростков жестоко избила ровесницу, а затем забрала ее вещи.

Относительно резонансного видео, на котором группа школьников, демонстрируя позорное поведение бьют одноклассницу. Решается вопрос об открытии предварительного расследования и внесения обстоятельств этого события в ЕРДР по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст. 296 УК Украины – хулиганство группой лиц,

– отметил правоохранитель.

По его словам, полиция уже установила всех подростков, которые били девушку.

Форостяк отметил, что в настоящее время проводится следствие, а фигуранты в действиях которых содержатся признаки преступления будут привлечены к ответственности.

"Отдельно я бы лично хотел обратить внимание на надлежащую оценку со стороны департамента образования качества воспитания школьников учебным заведением, это профессиональная ответственность директора и классного руководителя, по моему мнению. Так родители понесут ответственность, но кроме того также надо обратить внимание школе на эти проявления, это не подростки из соседнего двора, а именно один класс, одна школа и качество воспитания, как говорится, на лицо", – добавил полицейский.