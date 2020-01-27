23:46
27 янв 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      техно lifestyle Здоровье спорт дизайн Афиша Инвестиции auto Учеба Likar logo-afisha покер
      more
      АВИАКАТАСТРОФА В АФГАНИСТАНЕ КОРОНАВИРУС 2020 ПОГИБ КОБИ БРАЙАНТ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки: Ностражиркус. К нам едет Ревизор
      Вєсті Кремля
      17:52, 25 января
      Вести.UA. Жир: Порошенко ломают планы. "Слуги народа" не хотят в тюрьму
      Вєсті.UA
      19:25, 25 января
      Как проворачивают земельную аферу с фальшивыми удостоверениями учасников АТО: расследование
      ЦРУ
      09:00, 30 октября 2019
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля 2019
      24 Канал Новости Новости Украины
      АВИАКАТАСТРОФА В АФГАНИСТАНЕ КОРОНАВИРУС 2020 ПОГИБ КОБИ БРАЙАНТ

      Женщина подожгла себя на улице в Одессе: видео 18+

      138 Читати новину українською
      Женщина подожгла себя в Одессе 27.01.2020 – видео / 24 канал (иллюстративное фото)

      Женщина подожгла себя на улице в центре Одессе 27 января вечером. Инцидент произошел в Приморском районе у дома №21 на улице Ольгиевской.

      Женщина кричала, что устала жить и хочет покончить с собой. Затем подожгла себя и буквально превратилась в живой факел, сообщил ряд одесских телеграмм-каналов и фейсбук-сообществ.

      Читайте также: Бездомный сгорел заживо в центре Днепра: его поджег товарищ – видео 18+

      Пламя потушили местные жители, которые услышали крики. Они также вызвали скорую помощь и передали пострадавшую женщину медикам.

      В полиции инцидент пока не комментируют.

      Смотрите видео 18+, как женщина подожгла себя в Одессе:

       

      Бьерндалену – 46: что нужно знать о живой легенде биатлона
      сегодня
      1127
      Автор: Северин Трач
      Теги: Новости Украины Пожар Чрезвычайное происшествие Новости Одессы
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      сегодня , 22:20 Главные новости 27 января: есть ли коронавирус в Украине, встреча Зеленского с Дудой
      Ірина Кошанська 387
      сегодня , 21:09 Що спільного між пам'яттю про Голокост і "особливим статусом" для окупованих територій
      Блоги 156
      16 января , 14:11 Электрокамины и их типы: от напольных до настенных
      505
      сегодня , 09:07 Афиша Киева на неделю: куда пойти 27 января — 2 февраля
      80
      сегодня , 21:00 Мы делали кино не для недели проката, – эксклюзивное интервью с творцами ленты "Мои мысли тихие"
      Катерина Петренко 53
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук