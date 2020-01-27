Женщина подожгла себя на улице в Одессе: видео 18+
Женщина подожгла себя на улице в центре Одессе 27 января вечером. Инцидент произошел в Приморском районе у дома №21 на улице Ольгиевской.
Женщина кричала, что устала жить и хочет покончить с собой. Затем подожгла себя и буквально превратилась в живой факел, сообщил ряд одесских телеграмм-каналов и фейсбук-сообществ.
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Пламя потушили местные жители, которые услышали крики. Они также вызвали скорую помощь и передали пострадавшую женщину медикам.
В полиции инцидент пока не комментируют.
Смотрите видео 18+, как женщина подожгла себя в Одессе:
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