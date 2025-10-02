Зима традиционно укрепляет нашу оборону, в то время как кампания врага терпит крах. Ключевым вопросом остается, насколько россияне готовы пополнять свои войска новой живой силой.

Холодное время года значительно укрепляет позиции наших защитников, тогда как враг испытывает абсолютный провал. Об этом сообщил представитель ОСУВ "Днепр" Виктор Трегубов в эфире телемарафона, информирует 24 Канал.

Что сказал Трегубов о прошлом зимнем наступлении россиян?

Прошлая зима является хорошим примером провальной кампании врага.

Они решили атаковать зимой - там был провал, абсолютный провал. Поэтому в этом плане скорее положительные новости,

– говорит Трегубов.

Как отмечает спикер, спрогнозировать потенциальное продвижение в сторону Константиновки трудно. Все зависит от ряда факторов, в частности их смелости, подготовленности и мобилизационного ресурса.

Что известно о планах россиян?

Ранее начальник Генштаба ВСУ генерал-майор Андрей Гнатов отмечал, что российские силы будут продолжать наступательные действия в Донецкой и Луганской областях, стремясь выполнить задачу высшего руководства – их полной оккупации.

По словам Гнатова, события на Покровском направлении определят характер действий врага и на других участках фронта. Погода играет свою важную роль – осадки сделают местность менее проходимой и существенно ограничат маневренность войск.

Какая ситуация на фронте сейчас?