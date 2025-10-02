Зима традиційно зміцнює нашу оборону, в той час, як кампанія ворога зазнає краху. Ключовим питанням залишається, наскільки росіяни готові поповнювати свої війська новою живою силою.

Холодна пора року значно зміцнює позиції наших оборонців, тоді як ворог зазнає абсолютного провалу. Про це повідомив речник ОСУВ "Дніпро" Віктор Трегубов в етері телемарафону, інформує 24 Канал.

Що сказав Трегубов про минулий зимовий наступ росіян?

Минула зима є хорошим прикладом провальної кампанії ворога.

Вони вирішили атакувати взимку — там був провал, абсолютний провал. Тому в цьому плані скоріше позитивні новини,

– каже Трегубов.

Як зазначає речник, спрогнозувати потенційне просування в бік Костянтинівки важко. Все залежить від ряду факторів, зокрема їхньої сміливості, підготовленості та мобілізаційного ресурсу.

Що відомо про плани росіян?

Раніше начальник Генштабу ЗСУ генерал-майор Андрій Гнатов зазначав, що російські сили продовжуватимуть наступальні дії в Донецькій та Луганській областях, прагнучи виконати завдання вищого керівництва – їх повної окупації.

За словами Гнатова, події на Покровському напрямку визначать характер дій ворога і на інших ділянках фронту. Погода відіграє свою важливу роль – опади зроблять місцевість менш прохідною та суттєво обмежать маневреність військ.

Яка ситуація на фронті зараз?