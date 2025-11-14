Возможна ли в этом году ранняя зима: что говорит синоптик

Осадки в виде снега в осенние месяцы являются нормальным и вполне привычным явлением. Впрочем, подобные результаты синоптических процессов не являются признаком начала зимы.

Такую информацию сообщила представитель Укргидрометцентра Наталья Птуха в эксклюзивном интервью для 24 Канала.

Возможна ли ранняя зима?

Отвечая на вопрос о возможности ранней зимы, она отметила культуру потребления метаинформации, отметив, что осадки в виде снега в Карпатах в октябре или ноябре является нормальным явлением.

Но, по ее словам, это не означает, что в Украине уже началась зима.

Он (снег – 24 Канал) может выпасть, а потом буквально за день растаять, и уже его не будет. Но это фото со снегом будут форсить по медиа целую неделю и рассказывать, что у нас уже зима. Это довольно примитивное освещение метеорологических процессов,

– заявила Наталья Птуха.

В общем трудно спрогнозировать, когда именно начнется зима и будет ли она ранней, поскольку прогнозы, на которые надо ориентироваться, это 5 – 10 дней и, как отмечает Наталья Птуха, стоит ежедневно смотреть их обновления.

"В дальнейшем гадать о каких-то месячных, сезонных прогнозах, то здесь важно понимать, что если где-то кто-то что-то говорит, то это достаточно субъективно и может быть с точностью до наоборот", – объяснила эксперт.

Будут ли в Украине сильные морозы?