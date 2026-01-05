"Минус" российская РЛС для ЗРК С-300: СБС уничтожили дорогостоящую установку врага
- Силы беспилотных систем уничтожили российскую радиолокационную систему 9С32 для ЗРК С-300В в Донецкой области.
- Операцию осуществили "птицы" СБС из 412 бригады "Немезис" с помощью Middle Strike.
Украинские воины из Сил беспилотных систем 5 января "отминусовали" вражескую радиолокационную систему для комплекса С-300В. Она была расположена на линии боевого соприкосновения в Донецкой области.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на командующего Сил беспилотных систем ВСУ Роберта "Мадяра" Бровди.
Интересно Джекпот в Алчевске: пьяные российские военные убили комбрига
Как удалось уничтожить РЛС для вражеской системы С-300В?
"Мадяр" рассказал, что по вражеской радиолокационной системе отработали "птицы" СБС из 412 бригады "Немезис". Средство, которое для этого использовали защитники, – Middle Strike.
Справочно! Роберт Бровди отметил, что С-300В – советский зенитный ракетный комплекс для обороны важных военных объектов или группировок войск. Это – самоходная система противоракетной и противосамолетной обороны.
Уничтожена была РЛС 9С32 – ключевой компонент комплекса С-300В. А именно:
станция РЛС;
станция наведения 12 управляемых ракет одновременно по 6 различным целям.
"Короче, советское, но дорогое и мощное железо", – объяснил командующий СБС.
Майор также показал видео с уничтожением вражеской РЛС для комплекса С-300В.
СБС уничтожили РЛС 9С32 для вражеского ЗРК С-300В / Видео из фейсбука Роберта "Мадяра" Бровди
Обратите внимание! Редакция сайта 24 Канала собирает на бус VW T5 для 160 отдельной механизированной бригады. Подразделения бригады ведут боевые действия на тяжелых направлениях – Покровском и Сумском. Ребятам очень нужны надежные машины. Мы пообещали помочь. Среди всех, кто задонатит 200 гривен и более, разыграем новый iPhone 16 256GB.
Что еще из техники и объектов врага удалось поразить ВСУ?
Силы беспилотных систем 2 января поразили базу хранения горюче-смазочных материалов на оккупированной Луганщине, вызвав масштабный пожар. Кроме того, была атакована вражеская РЛС в Крыму.
Украинские зенитчики 1 января сбили редкий российский дрон "Вещий Олег" обычным дроном. Это новейшая российская разработка, о которой пока известно немного.
В Генштабе ВСУ в утренней сводке 5 января рассказали, что украинские военные за предыдущие сутки уничтожили еще 990 оккупантов. Также враг потерял 8 танков, 2 РСЗО и 29 артиллерийских систем.