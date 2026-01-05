"Мінус" російська РЛС для ЗРК С-300: СБС знищили дорогу установку ворога
- Сили безпілотних систем знищили російську радіолокаційну систему 9С32 для ЗРК С-300В у Донецькій області.
- Операцію здійснили "птахи" СБС з 412 бригади "Немезис" за допомогою Middle Strike.
Українські воїни із Сил безпілотних систем 5 січня "відмінусували" ворожу радіолокаційну систему для комплексу С-300В. Вона була розташована на лінії бойового зіткнення у Донецькій області.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на командувача Сил безпілотних систем ЗСУ Роберта "Мадяра" Бровді.
Як вдалося знищити РЛС для ворожої системи С-300В?
"Мадяр" розповів, що по ворожій радіолокаційній системі відпрацювали "птахи" СБС з 412 бригади "Немезис". Засіб, який для цього використали захисники, – Middle Strike.
Довідково! Роберт Бровді зазначив, що С-300В – радянський зенітний ракетний комплекс для оборони важливих військових об'єктів або ж угрупувань військ. Це – самохідна система протиракетної та протилітакової оборони.
Знищено була РЛС 9С32 – ключовий компонент комплексу С-300В. А саме:
станція РЛС;
станція наведення 12 керованих ракет одночасно по 6 різних цілях.
"Коротше, радянське, але дороге та потужне залізяччя", – пояснив командувач СБС.
Майор також показав відео зі знищенням ворожої РЛС для комплексу С-300В.
СБС знищили РЛС 9С32 для ворожого ЗРК С-300В / Відео з фейсбуку Роберта "Мадяра" Бровді
Що ще з техніки та об'єктів ворога вдалося уразити ЗСУ?
Сили безпілотних систем 2 січня уразили базу зберігання пально-мастильних матеріалів на окупованій Луганщині, спричинивши масштабну пожежу. Окрім того, була атакована ворожа РЛС у Криму.
Українські зенітники 1 січня збили рідкісний російський дрон "Віщий Олег" звичайним дроном. Це новітня російська розробка, про яку наразі відомо небагато.
У Генштабі ЗСУ у ранковому зведенні 5 січня розповіли, що українські військові за попередню добу знищили ще 990 окупантів. Також ворог втратив 8 танків, 2 РСЗВ та 29 артилерійських систем.