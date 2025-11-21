Лучшая новость, – авиэксперт раскрыл, как США модернизируют Patriot, предоставленные Украине

Украина получила от американских и европейских партнеров немало систем Patriot. Недавно США согласились улучшили уже предоставленные Киеву пусковые установки.

Изменения могут оказаться крайне важными для украинской обороноспособности, рассказал 24 Каналу бывший офицер Воздушных сил и заместитель директора компании по производству средств РЭБ Анатолий Храпчинский. По его словам, перехватывать российские цели станет легче.

Как США модернизируют Patriot для Украины?

В массированных обстрелах Украины россияне чрезмерно нагружают нашу противовоздушную оборону, когда возможностей для перехвата просто не хватает. Условно говоря, система может видеть тысячу целей, в определенном секторе одновременно находится десять, когда мы имеем только две пусковые установки с четырьмя ракетами. От этого вражеские атаки становятся более эффективными.

Однако возможностей для перехвата вражеских целей станет больше.

Совсем незаметно прошла довольно интересная и важная новость: США согласовали модернизацию наших пусковых установок Patriot из серии М901 до М903. Это определенно повышает эффективность наших существующих систем ПВО. Что это позволило? Условно говоря, М901 – это четыре ракеты в пусковой установке, а М903 – это уже шестнадцать,

– пояснил Анатолий Храпчинский.

Украине крайне не хватает достаточного количества средств, которые могли бы сформировать плотное поле противодействия и качественной детекции. Именно поэтому модернизация, которую согласовали в США, может стать ключевым элементом для лучшей защиты украинских городов от российских ракет.

"Эта новость, пожалуй, лучшая за последние два месяца в вопросе поддержки Украины. Говорится о существенном усилении наших возможностей. Часто нам передают системы ПВО с устаревшими радарами или вообще устаревшими компонентами. А здесь мы говорим о настоящем усилении – об улучшении возможностей, которые реально усиливают нашу оборону", – подчеркнул авиаэксперт.

В то же время американцы до сих пор производят примерно 500 ракет PAC-3 для систем Patriot в год, и планируют увеличить этот показатель до около 650. Это ориентировочно 54 ракеты в месяц. Но несмотря на то, что Штаты наращивают производство, для Украины этого все еще мало.

Например, прошлом месяце враг применил 95 ракет "Искандер-М". Это только один тип вооружения – без учета других баллистических ракет вдоль линии боевого соприкосновения и без учета "Кинжалов".

Достаточно ли европейской ПВО для нужд Киева?

Подобная ситуация и с европейскими средствами ПВО. Например, производство ракет Aster-30 для французских систем SAMP/T составляет около 300 единиц в год. Этого также недостаточно, чтобы перекрывать тот объем баллистики, который способна запускать Россия.

Мы видим, что количество российских баллистических ракет возросло. Это стало возможным не только из-за обхода санкций, но и из-за того, что определенные системы начали производить внутри России. Локализация производства отдельных компонентов позволила россиянам масштабировать свои возможности и увеличить выпуск баллистических ракет,

– отметил Храпчинский.

Европа действительно строит перспективные планы по изготовлению различных видов оружия, однако точечная, но критически важная проблема, до сих пор не решена. Европейские страны, на четвертый год полномасштабной войны России против Украины, не увеличили производственные мощности своего ВПК, чтобы не только производить качественное вооружение, но и делать это быстро.

