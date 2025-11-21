Найкраща новина, – авіексперт розкрив, як США модернізують Patriot, надані Україні

Україна отримала від американських та європейських партнерів чимало систем Patriot. Нещодавно США погодилися покращили вже надані Києву пускові установки.

Зміни можуть виявитися вкрай важливими для української обороноздатності, розповів 24 Каналу колишній офіцер Повітряних сил та заступник директора компанії з виробництва засобів РЕБ Анатолій Храпчинський. За його словами, перехоплювати російські цілі стане легше.

Як США модернізують Patriot для України?

В масованих обстрілах України росіяни надмірно навантажують нашу протиповітряну оборону, коли можливостей для перехоплення просто бракує. Умовно кажучи, система може бачити тисячу цілей, у певному секторі одночасно перебуває десять, коли ми маємо лише дві пускові установки з чотирма ракетами. Від цього ворожі атаки стають ефективнішими.

Однак можливостей для перехоплення ворожих цілей стане більше.

Зовсім непомітно пройшла доволі цікава й важлива новина: США погодили модернізацію наших пускових установок Patriot із серії М901 до М903. Це безперечно підвищує ефективність наших наявних систем ППО. Що це дозволило? Умовно кажучи, М901 – це чотири ракети в пусковій установці, а М903 – це вже шістнадцять,

– пояснив Анатолій Храпчинський.

Україні вкрай бракує достатньої кількості засобів, які могли б сформувати щільне поле протидії та якісної детекції. Саме тому модернізація, яку погодили у США, може стати ключовим елементом для кращого захисту українських міст від російських ракет.

"Ця новина, мабуть, найкраща за останні два місяці в питанні підтримки України. Мовиться про суттєве посилення наших спроможностей. Часто нам передають системи ППО із застарілими радарами або загалом застарілими компонентами. А тут ми говоримо про справжнє підсилення – про покращення можливостей, які реально посилюють нашу оборону", – наголосив авіаексперт.

Водночас американці досі виробляють приблизно 500 ракет PAC-3 для систем Patriot на рік, і планують збільшити цей показник до близько 650. Це орієнтовно 54 ракети на місяць. Але попри те, що Штати нарощують виробництво, для України цього все ще замало.

Наприклад, минулого місяця ворог застосував 95 ракет "Іскандер-М". Це лише один тип озброєння – без урахування інших балістичних ракет уздовж лінії бойового зіткнення та без урахування "Кинджалів".

Чи достатньо європейської ППО для потреб Києва?

Подібна ситуація і з європейськими засобами ППО. Наприклад, виробництво ракет Aster-30 для французьких систем SAMP/T становить близько 300 одиниць на рік. Цього також недостатньо, щоб перекривати той обсяг балістики, який здатна запускати Росія.

Ми бачимо, що кількість російських балістичних ракет зросла. Це стало можливим не лише через обходи санкцій, а й через те, що певні системи почали виробляти всередині Росії. Локалізація виробництва окремих компонентів дозволила росіянам масштабувати свої можливості та збільшити випуск балістичних ракет,

– зауважив Храпчинський.

Європа справді будує перспективні плани щодо виготовлення різних видів зброї, проте точкова, але критично важлива проблема, досі не розв'язана. Європейські країни, на четвертий рік повномасштабної війни Росії проти України, не збільшили виробничі потужності свого ВПК, аби не лише виготовляти якісне озброєння, а й робити це швидко.

