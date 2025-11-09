Поїзди не курсують другу добу: метро у Харкові зупинилося через брак напруги

Рух поїздів у Харківському метрополітені тимчасово призупинено. Причиною стала критична нестача напруги в електромережі після російських ударів.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на пресслужбу КП "Харківський метрополітен".

Що відбувається в харківському метро?

Зранку в неділю, 9 листопада, пресслужба заявила про відновлення руху поїздів лініями метрополітену. Зазначалося, що рух здійснюватиметься за графіком вихідного дня.

Однак вже за годину стало відомо, що у зв'язку зі зниженням напруги рух поїздів лініями метрополітену знову тимчасово припинено.

Метрополітен працює в режимі укриття,

– йдеться в повідомленні.

У пресслужбі додали, що про відновлення руху буде повідомлено додатково.

Нагадаємо, рух поїздів харківського метрополітену було повністю зупинено 8 листопада після масованого удару по енергосистемі України. Ворожий обстріл змусив місцеву владу перевести метрополітен в аварійний режим роботи.

Наразі роботу наземного транспорту в місті організовано з урахуванням того, що метрополітен тимчасово не перевозить пасажирів.

