Поїзди не курсують другу добу: метро у Харкові зупинилося через брак напруги
- Рух поїздів у Харківському метрополітені зупинено через критичну нестачу напруги після російських ударів по енергосистемі.
- Метрополітен працює в режимі укриття, а про відновлення руху буде повідомлено додатково.
Рух поїздів у Харківському метрополітені тимчасово призупинено. Причиною стала критична нестача напруги в електромережі після російських ударів.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на пресслужбу КП "Харківський метрополітен".
Що відбувається в харківському метро?
Зранку в неділю, 9 листопада, пресслужба заявила про відновлення руху поїздів лініями метрополітену. Зазначалося, що рух здійснюватиметься за графіком вихідного дня.
Однак вже за годину стало відомо, що у зв'язку зі зниженням напруги рух поїздів лініями метрополітену знову тимчасово припинено.
Метрополітен працює в режимі укриття,
– йдеться в повідомленні.
У пресслужбі додали, що про відновлення руху буде повідомлено додатково.
Нагадаємо, рух поїздів харківського метрополітену було повністю зупинено 8 листопада після масованого удару по енергосистемі України. Ворожий обстріл змусив місцеву владу перевести метрополітен в аварійний режим роботи.
Наразі роботу наземного транспорту в місті організовано з урахуванням того, що метрополітен тимчасово не перевозить пасажирів.
Росія б'є по енергетиці: останні новини
Під час масованої атаки 8 листопада Росія знову била по критичній інфраструктурі України. Під удар потрапили підстанції, що забезпечують енергопостачання Хмельницької та Рівненської АЕС.
Після обстрілу Україна заявила про необхідність термінового засідання Ради керівників МАГАТЕ, щоб якнайшвидше відреагувати на можливі ризики.
Через російські атаки 9 листопада в більшості регіонів України введуть погодинні відключення світла для побутових споживачів з 00:00 до 23:59.