Рятував життя приречених на смерть євреїв: неоднозначні факти з життя Оскара Шиндлера

Коли під час Другої світової війни на території, яку окупували нацисти, був у розпалі Голокост, Оскар Шиндлер зумів врятувати понад 1 200 євреїв. Невдовзі ця історія стала відома на весь світ, тож її висвітлили у книзі, а згодом – у фільмі.

Однак не всі дослідники та очевидці цього трагічного періоду відгукуються про головного героя однозначно добре. Дехто впевнений, що чоловік рятував життя приречених на смерть євреїв виключно заради власного заробітку.

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Хто такий Оскар Шиндлер

Шиндлер народився 28 квітня 1908 року у невеликому австро-угорському містечку Цвіттау. Зараз це місто розташоване на території Чеської Республіки й має назву Світави.



Оскар Шиндлер народився у містечку Цвіттау / Фото DPA

Родина Шиндлерів походила з Відня і розмовляла німецькою. Після закінчення технічного училища, він почав працювати на фірмі в батька, а вже у 19 років одружився з Емілією Пелзл.

Саме Емілія Пелзл через багато років розповіла, що знаменитий список врятованих людей складав не її чоловік, а зовсім інша людина, при чому не для світлої мети, а виключно через гроші.

Спершу молодий Шиндлер займався бізнесом. Проте невдовзі на територію Чехословаччини добралася "Велика депресія" і справа підприємця збанкрутувала. Через деякий час його завербував у свої лави "Абвер", проте чоловіка швидко викрили й ув'язнили.

Шиндлер зміг отримати завод

Декілька місяців Шиндлер провів за ґратами, але вже в жовтні 1938 року, після підписання "Мюнхенської угоди", його відпустили. Тоді він вступив у Націонал-соціалістичну робітничу партію Німеччини. Антисемітська політика німецьких окупантів під час війни зіграла йому на користь, тому в 1939 році чоловік завдяки статусу "арійця" отримав у Кракові завод, який раніше належав єврейському підприємцю.

Попри це, євреї, які працювали на його заводах, мали гідні умови праці й головне – були захищені від гестапівців. Шиндлер забороняв поліції Третього Рейху переривати роботу його працівників і влаштовувати будь-які незаплановані перевірки.

Як вдалося врятувати євреїв

Коли ситуація загострилася і євреїв масово почали вивозити у табори смерті, Шиндлеру вдалося врятувати понад 1 200 життів. Разом зі дружиною у 1944 році він вивіз своїх єврейських працівників на фабрику в містечку Брненец, що розташоване в районі Світави у Чеській Республіці.



Шиндлеру вдалося врятувати понад 1 200 життів / Фото DPA

"Список Шиндлера"

Для вивезення склали список з прізвищами працівників. Саме цей перелік євреїв згодом отримав назву "Список Шиндлера".

Брненец у травні 1945 року зайняли радянські війська, а Шиндлер, як член Націонал-соціалістичної партії Німеччини, був змушений емігрувати. Тоді він переїхав до Аргентини.

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Роман та екранізація історії

Після війни події про порятунок представників свого народу Шиндлером переповів польський єврей Польдек Пфефферберг. Його розповідь надихнула австралійського письменника Томаса Кініллі на написання книги. Зокрема, у 1982 році вийшов роман, який в дослівному перекладі з англійської має назву "Ковчег Шиндлера".

Цю книгу було відзначено однією з найпрестижніших літературних нагород – Букерівською премією. Через 10 років за екранізацію книги взявся режисер Стівен Спілберг. Вже у 1993 році на екрани вийшла чорно-біла психологічна драма "Список Шиндлера". Нагороди не забарилися і в цьому випадку. Неймовірна історія про порятунок євреїв отримала 7 відзнак кінопремії "Оскар", зокрема нагороду за "Найкращий фільм".

За що критикують Шиндлера

Попри всі чесноти та беззаперечну причетність до порятунку життів євреїв під час Другої світової війни, відповідно до деяких свідчень, Шиндлер славився і зухвалою та розпусною поведінкою.

Наприклад, американський історик Девід Кроув у своїй книзі "Оскар Шиндлер" розповів не найкращі факти з його біографії. Він стверджує, що Шиндлера не раз штрафували за бійки, а також ув'язнювали за співучасть у розкраданні, а згодом – і за шахрайство.



Шиндлер славився зухвалою поведінкою / Фото AP

Крім того, історик розповів, що Шиндлер свого часу відправився до Польщі лише за наказом "Абверу". Також Кроув заперечував прекрасні відносини власника фабрики з працівниками.

За його словами, Шиндлер продавав продукцію на чорному ринку втричі дорожче тоді, коли його робітники голодували. Також історик зауважив, що було 9 пов'язаних із підприємством Шиндлера списків, а укладачем 4 з них був офіцер поліції Марсель Голдберг. Останній, власне, і займався перевезенням євреїв на заводи.

Ще одну думку, яка перетворює Шиндлера на антигероя, відстоює чеська історикиня та політикиня Їтка Ґрунтова. Вона стверджує, що чоловік рятував євреїв виключно заради грошей.

Дослідниця присвятила цій темі свою книгу під назвою "Правда про Оскара Шиндлера" і навіть добилася, щоб його виключили зі списку видатних діячів Пардубицького краю.

Вона також заявляє, що існував єдиний "Список Шиндлера", а не кілька, як дехто вважає. Під час евакуації з підприємства Кракова Шиндлер нібито стояв біля воріт і викрикував прізвища тих, кого вивозив із собою. Свідки, з якими розмовляла Ґрунтова, стверджували, що тоді на нове місце з Польщі поїхало 50 – 60 осіб, а всі інші були приречені відправитися в табори Маутхаузен, Аушвіц або Штуттгоф.

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Дружина майже підтвердила версію

Таку версію практично підтвердила незадовго до смерті дружина Оскара Шиндлера. Вона пригадувала, що "Список Шиндлера" уклала людина, на прізвище Голдман. Цей чоловік нібито вписував туди осіб за плату. Якщо ж в людини грошей не було, то місця для неї не знаходили.

Однак згодом Емілія Шиндлер доповнила свою розповідь і уточнила, що її чоловік дійсно організував ще другу фабрику в Судетах. У цьому випадку метою був виключно порятунок людей.

Скільки списків вдалося виявити

До цього часу виявили 5 так званих "Списків Шиндлера". Один із них зараз розміщений в американському Меморіальному музеї Голокосту, другий – у Федеральному архіві Німеччини в Кобленці, ще 2 – в ізраїльському музеї-пам'ятнику жертвам Голокосту Яд Вашем. Останній – у приватній власності.

За свою допомогу жертвам голокосту Оскар Шиндлер був відзначений низкою нагород. Зокрема, офіцерського хреста ордена "За заслуги перед Федеративною республікою Німеччина", кавалера Великого хреста ордена Святого Сильвестра, лицаря Великого хреста ордена Святого Григорія Великого, а також почесного звання "Праведника народів світу" в Ізраїлі.

Коли помер Шиндлер

Згідно зі свідченнями, врятовані євреї, які роз'їхалися після війни по всьому світу, допомагали Шиндлеру в старості. Він помер 9 жовтня 1974 року.

Шиндлера поховали в Єрусалимі на горі Сіон на численні прохання врятованих та його власне передсмертне бажання.