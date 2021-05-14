У часи націонал-соціалістичного режиму знищили близько 6 мільйонів євреїв. Понад 1,5 мільйона загиблих припадає на Україну.

У страшні часи знищення єврейського населення були й ті, хто рятував їх, ризикуючи найціннішим – життям. Людей переховували від нацистів, надавали їм фальшиві чи справжні чужі документи та організовували втечі з гетто або таборів.

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Історія родини Ганни Ярової

У той час так вчинили мама та бабуся Ганни Ярової, які врятували 2 єврейські родини. З однією з них сім'я пані Ганни дружить й досі. І хоча вже не всі з них живі, зв'язок між собою тримають діти та онуки.

Ну вони просиділи в підвалі, переховували тітку Таню і 2 маленьких дітей – Маю та Аліка. Тітка Мая розказувала, що почули, як йдуть німці, і мама їх закрила,

– розповіла Ганна Ярова.

Тих, хто рятував євреїв, удостоюють званням Праведника світу. Його присуджує Ізраїль для відзначення тих, хто ризикував життям під час Голокосту, щоб урятувати євреєї від знищення нацистами.

Отримати це звання можна лише за рекомендацією єврейської спільноти, а спеціальна комісія вивчатиме всі документи та покази свідків.



Нагорода для Праведників світу / Фото Львівської міськради

Пані Ганна згадує, що мама та бабуся вважали зайвим отримувати будь-які звання за порятунок, вважаючи це обов'язком кожного. Натомість врятована тітка Мая, як її називає Ганна, думала інакше. Жінка досягла того, аби її рятівниць відзначили званням Праведника народів світу.

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"Пам'ятаю, що відпросилася з роботи на годинку, а просиділа 3 – 4, проплакала. Тоді ще багато людей розповідали, як вони витягували з ям цих людей, рятували", – розповіла Ганна Ярова.

Скільки людей отримали звання

Наразі Ізраїль відзначив понад 2,5 тисячі громадян України званням Праведника народів світу за порятунок євреїв під час Голокосту. Україна посідає 4 місце у світі за кількістю цих звань. Більше є тільки у Польщі, Нідерландах та Франції.

В іудаїзмі є висловлювання, що хто врятував одне життя – врятував світ. Можливо, хтось, хто загинув у газових камерах Голокосту, міг зробити якісь ліки, які б врятували, наприклад, людей від коронавірусу набагато швидше. Ми не знаємо, хто з геніїв там загинув,

– заявив речник єврейської громади Києва Леонід Барац.

Однак ця статистика не показує справжню кількість людей, які рятували євреїв. Цей список у жодному разі не засвідчує реальну допомогу у Другій світовій війні.



Українці рятували євреїв під час Голокосту / Фото з твітера Володимира Зеленського

Тисячі рятівників досі залишаються невизнаними й невідомими. Однак представники єврейської громади Києва розповідають, що їхні імена рятівників, а також врятованих людей увіковічнюють в Ізраїлі.

"У Яд Вашем є така стіна пам'яті з кожним ім'ям врятованої людини і того, хто рятував. Єврейська громада домопагає їм усім, чим може", – розповів Леонід Барац.

Рятівників євреїв майже не залишилось

Наразі тих, хто рятував євреїв, залишилося живими одиниці. Отримати звання Праведника народу світу можна й посмертно, тому до єврейської громади надходить чимало звернень.

Вони пишуть не для того, аби отримати нагороду, а просто хочуть зв'язатись з тією сім'єю, яку врятували їхні батьки,

– розповів Леонід Барац.

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У 2021 році вперше відзначають День пам'яті тих українців, які рятували євреїв під час Другої світової війни. Верховна Рада ухвалила відповідну постанову у лютому цього року.

Окрім визначення пам'ятної дати, постанова рекомендує Міністерству культури та інформаційної політики забезпечити створення списку людей, які, ризикуючи своїм життям та рідними, допомагали євреям уникнути терору нацистів у роки Голокосту.