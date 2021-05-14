Во времена национал-социалистического режима уничтожили около 6 миллионов евреев. Более 1,5 миллиона погибших приходится на Украину.

В страшные времена уничтожения еврейского населения были и те, кто спасал их, рискуя самым ценным – жизнью. Людей прятали от нацистов, давали им фальшивые или настоящие чужие документы и организовывали побеги из гетто или лагеря.

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История семьи Анны Яровой

В свое время так поступили мама и бабушка Анны Яровой, которые спасли 2 еврейские семьи. С одной из них семья Анна дружит до сих пор. И хотя уже не все из них живы, связь между собой держат дети и внуки.

Ну они просидели в подвале, прятали тетю Таню и 2 маленьких детей – Майю и Алика. Тетя Майя рассказывала, что услышали, как идут немцы, и мама их закрыла,

– рассказала Анна Яровая.

Тех, кто спасал евреев, удостаивают звания Праведника мира. Его присуждает Израиль для награждения тех, кто рисковал жизнью во время Холокоста, чтобы спасти евреев от уничтожения нацистами.

Получить это звание можно только по рекомендации еврейской общины, а специальная комиссия будет изучать все документы и показания свидетелей.

Награда для Праведников мира / Фото Львовского горсовета

Анна вспоминает, что мама и бабушка считали лишним получать любые звания за спасение, считая это обязанностью каждого. А вот спасенная тетя Майя, как ее называет Анна, думала иначе. Женщина добилась того, чтобы ее спасательниц отметили званием Праведника народов мира.

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"Помню, что отпросилась с работы на часок, а просидела 3 – 4, проплакала. Тогда еще многие рассказывали, как они доставали из ям этих людей, спасали", – рассказала Анна Яровая.

Сколько человек получили звание

На данній момент Израиль отметил более 2,5 тысячи граждан Украины званием Праведника народов мира за спасение евреев во время Холокоста. Украина занимает 4 место в мире по количеству этих званий. Больше есть только в Польше, Нидерландах и Франции.

В иудаизме есть высказывание, кто спас одну жизнь – спас мир. Возможно, кто-то, кто погиб в газовых камерах Холокоста, мог создать какие-то лекарства, которые спасли, например, людей от коронавируса гораздо быстрее. Мы не знаем, кто из гениев там погиб,

– заявил представитель еврейской общины Киева Леонид Барац.

Однако эта статистика не показывает истинное количество людей, которые спасали евреев. Этот список ни в коем случае не свидетельствует о реальной помощи во Второй мировой войне.

Украинцы спасали евреев во время Холокоста / Фото с твиттера Владимира Зеленского

Тысячи спасителей до сих пор остаются непризнанными и неизвестными. Однако представители еврейской общины Киева рассказывают, что имена их спасителей, а также спасенных людей увековечивают в Израиле.

"В Яд Вашем есть такая стена памяти с именем каждого спасенного человека и того, кто спасал. Еврейская община помогает им всем, чем может", – рассказал Леонид Барац.

Спасителей евреев почти не осталось

Сейчас тех, кто спасал евреев, осталось в живых единицы. Получить звание Праведников народов мира можно и посмертно, потому еврейской общины поступает множество обращений.

Они пишут не для того, чтобы получить награду, а просто хотят связаться с той семьей, которую спасли их родители,

– рассказал Леонид Барац.

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В 2021 году впервые отмечают День памяти тех украинцев, которые спасали евреев во время Второй мировой войны. Верховная Рада приняла соответствующее постановление в феврале этого года.

Кроме определения памятной даты, постановление рекомендует Министерству культуры и информационной политики обеспечить создание списка людей, которые, рискуя своей жизнью и родными, помогали евреям избежать террора нацистов в годы Холокоста.