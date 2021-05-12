Объединенная еврейская община Украины заявила, что поддерживает строительство мемориала в Бабьем Яру. Кроме того, она призывает лидеров еврейских организаций Украины также поддержать проект.

В то же время в организации заявили, если вопрос не решится в ближайшее время, существует высокий риск, что в Бабьем Яру мемориальный комплекс не построят никогда.

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Заявление еврейской общины

В организации отметили, что вопрос мемориализации всемирно известной трагедии Бабьего Яра имеет высокий приоритет важности и требует немедленного продвижения с максимальным уровнем поддержки, который есть в обществе.

"Некоторые общественные организации, без всяких оснований имитируя мнение всей еврейской общины Украины, препятствуют строительству мемориального центра в Бабьем Яру", – заявили в организации.

Кроме того, что ОЕОУ поддерживает проект и призывает лидеров еврейских организаций Украины поддержать строительство, она также начинают сбор соответствующих писем.

Объединенная еврейская община Украины заявляет о полной поддержке строительства Мемориала памяти в Бабьем Яру Мемориальным центром Холокоста "Бабий Яр",

– заявили в Объединенной еврейской общине.

Краткая предыстория строительства мемориала в Бабьем Яру