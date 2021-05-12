Крупнейшая еврейская организация Украины поддержала строительство мемориала в Бабьем Яру
Объединенная еврейская община Украины заявила, что поддерживает строительство мемориала в Бабьем Яру. Кроме того, она призывает лидеров еврейских организаций Украины также поддержать проект.
Источник:ОЕОУ
В то же время в организации заявили, если вопрос не решится в ближайшее время, существует высокий риск, что в Бабьем Яру мемориальный комплекс не построят никогда.
К теме Или крестик, или трусы, – Притула против допуска россиян к строительству мемориала в Бабьем Яру
Заявление еврейской общины
В организации отметили, что вопрос мемориализации всемирно известной трагедии Бабьего Яра имеет высокий приоритет важности и требует немедленного продвижения с максимальным уровнем поддержки, который есть в обществе.
"Некоторые общественные организации, без всяких оснований имитируя мнение всей еврейской общины Украины, препятствуют строительству мемориального центра в Бабьем Яру", – заявили в организации.
Кроме того, что ОЕОУ поддерживает проект и призывает лидеров еврейских организаций Украины поддержать строительство, она также начинают сбор соответствующих писем.
Объединенная еврейская община Украины заявляет о полной поддержке строительства Мемориала памяти в Бабьем Яру Мемориальным центром Холокоста "Бабий Яр",
– заявили в Объединенной еврейской общине.
Краткая предыстория строительства мемориала в Бабьем Яру
- В 2020 году 300 украинских евреев уже подписались против российского проекта Мемориала в Бабьем Яру.
- В январе 2021 года Мемориальный центр Холокоста "Бабий Яр" представил художественную концепцию будущего музейного комплекса в Киеве. Он должен состоять из синагоги, центра реабилитации, инсталляций и образовательных пространств.
- В начале 2021 года президенту Зеленскому снова представили скандальный российский проект мемориала "Бабий Яр". Тогда Еврейская община в Украине заявляла, что выступает против него.
- После того депутат Соломия Бобровская заявляла, что проект финансируется российскими олигархами Михаилом Фридманом и Германом Ханом.
- 6 апреля 2021 года украинские церкви призвали не политизировать мемориализацию Бабьего Яра.
Поделиться новостью