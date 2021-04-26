Политик и телеведущий Сергей Притула выступает против проекта мемориала в Бабьем Яру. Он объяснил свою позицию.

Его смущает то, как отстаивание украинского варианта мемориала, подается оппонентами "как попытка навесить какие-то антисемитские ярлыки". Притула также прокомментировал обвинения в антисемитизме.

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Он убежден, что должно быть такое понятие как "достоинство" в любых процессах. Поэтому, выступает за создание мемориала именно по украинскому проекту, а не по "русскому".

Либо русские нас убивают на Восточном фронте, либо мы их допускаем к строительству мемориала в Бабьем Яру. Или крестик, или трусы, давайте откровенно,

– сказал Притула.

"Мы за чествование всех жертв, которые были расстреляны в Бабьем Яру и за то, чтобы этот мемориал был объектом национальной памяти", – добавил политик.

Попытка навесить антисемитские ярлыки, – Притула

Он отметил, что его смущает то, как отстаивание украинского варианта мемориала, подают оппоненты как "попытку навесить какие-то антисемитские ярлыки".

"Один из главных лоббистов украинского проекта – это Иосиф Зисельс и на него цеплять антисемитский ярлык – это уже само по себе смешно", – отметил Притула.

Политик считает, что необходимо большее участие государства в строительстве мемориала. По его мнению, необходимо создать фонд, "куда каждый человек мог свои 10 гривен внести и приложить усилия к его созданию". Однако мемориал не должен быть реализован небольшой группой людей, которые будут навязывать те или иные нарративы исключительно потому, что они занимаются мемориалом, подчеркнул Притула.

Об обвинениях в антисемитизме

На вопрос о том, что его часто обвиняют в антисемитизме, он ответил, что их замечает. Однако назвал это высказываниями о нем "из разных сливных бачков".

"Давайте следить за риторикой, тем, что было сказано и что было сделано. В споре, который был на слушаниях, у меня вообще не было никаких вопросов по евреям, украинцам или цыганам и Бабьему Яру", – сказал Притула.

Он отметил, что у него был вопрос к депутатам фракции "Голоса" в Киевсовете – осознают они или нет, какой вред они нанесут партии, если вдруг проголосуют за выделение земли на создание этого мемориала.

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