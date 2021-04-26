Або хрестик, або труси, – Притула проти допуску росіян до будівництва меморіалу в Бабиному Яру
Політик та телеведучий Сергій Притула виступає проти проєкту меморіалу в Бабиному Яру. Він поянив свою позицію.
Джерело:"РБК-Україна"
Його бентежить те, як відстоювання українського варіанту меморіалу, подається опонентами "як спроба навісити якісь антисемітські ярлики". Притула також прокоментував звинувачення в антисемітизмі.
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Або росіяни нас вбивають на східному фронті, або ми їх допускаємо до будівництва меморіалу в Бабиному Яру. Або хрестик, або труси, давайте відверто,
– сказав Притула.
"Ми за вшанування всіх жертв, які були розстріляні в Бабиному Яру і за те, щоб цей меморіал був об'єктом національної пам'яті", – додав політик.
Спроба навісити антисемітські ярлики, – Притула
Він наголосив, що його бентежить те, як відстоювання українського варіанту меморіалу, подають опоненти як "спроба навісити якісь антисемітські ярлики".
"Один з головних лобістів українського проєкту – це Йосиф Зісельс і на нього чіпляти антисемітський ярлик – це вже саме по собі смішно", – зазначив Притула.
Політик вважає, що необхідна більша участь держави в будівництві меморіалу. На його думку, необхідно створити фонд, "куди кожна людина могла свої 10 гривень внести і докластися до його створення". Однак меморіал не повинен бути реалізований невеликою групою людей, які будуть нав'язувати ті чи інші наративи винятково тому, що вони займаються меморіалом, підкреслив Притула.
Про звинувачення в антисемітизмі
На запитання про те, що його часто звинувачують в антисемітизмі, він відповів, що їх помічає. Однак назвав це висловлюваннями про нього "з різних зливних бачків".
"Давайте слідкувати за риторикою, тим, що було сказано і що було зроблено. В суперечці, яка була на слуханнях, у мене взагалі не було жодних питань по євреях, українцях чи ромах і Бабиному Яру", – сказав Притула.
Він зазначив, що у нього було питання до депутатів фракції "Голосу" в Київраді – усвідомлюють вони чи ні, яку шкоду вони нанесуть партії, якщо раптом проголосують за виділення землі на створення цього меморіалу.
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Передісторія
- 25 січня 2021 року Меморіальний центр Голокосту "Бабин Яр" презентував художню концепцію майбутнього музейного комплексу в Києві, що складається з синагоги, центру реабілітації, інсталяцій та освітніх просторів.
- Довкола російського проєкту вже неодноразово виникали скандали. Зокрема, станцію метро "Дорогожичі" пропонували перейменувати на "Бабин Яр". Це викликало гнівну реакцію містян.
- 300 українських євреїв вже підписалися проти російського проєкту Меморіалу в Бабиному Яру.
- У жовтні 2020 року у Києві ініціювали створення руху опору проти російської концепції Бабиного Яру.
- Міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко не вбачає ризику в реалізації саме російського проєкту меморіалу.
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