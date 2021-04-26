Політик та телеведучий Сергій Притула виступає проти проєкту меморіалу в Бабиному Яру. Він поянив свою позицію.

Його бентежить те, як відстоювання українського варіанту меморіалу, подається опонентами "як спроба навісити якісь антисемітські ярлики". Притула також прокоментував звинувачення в антисемітизмі.

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Він переконаний, що має бути таке поняття як "гідність" у будь-яких процесах. Тож, виступає за створення меморіалу саме за українським проєктом, а не за "російським".

Або росіяни нас вбивають на східному фронті, або ми їх допускаємо до будівництва меморіалу в Бабиному Яру. Або хрестик, або труси, давайте відверто,

– сказав Притула.

"Ми за вшанування всіх жертв, які були розстріляні в Бабиному Яру і за те, щоб цей меморіал був об'єктом національної пам'яті", – додав політик.

Спроба навісити антисемітські ярлики, – Притула

Він наголосив, що його бентежить те, як відстоювання українського варіанту меморіалу, подають опоненти як "спроба навісити якісь антисемітські ярлики".

"Один з головних лобістів українського проєкту – це Йосиф Зісельс і на нього чіпляти антисемітський ярлик – це вже саме по собі смішно", – зазначив Притула.

Політик вважає, що необхідна більша участь держави в будівництві меморіалу. На його думку, необхідно створити фонд, "куди кожна людина могла свої 10 гривень внести і докластися до його створення". Однак меморіал не повинен бути реалізований невеликою групою людей, які будуть нав'язувати ті чи інші наративи винятково тому, що вони займаються меморіалом, підкреслив Притула.

Про звинувачення в антисемітизмі

На запитання про те, що його часто звинувачують в антисемітизмі, він відповів, що їх помічає. Однак назвав це висловлюваннями про нього "з різних зливних бачків".

"Давайте слідкувати за риторикою, тим, що було сказано і що було зроблено. В суперечці, яка була на слуханнях, у мене взагалі не було жодних питань по євреях, українцях чи ромах і Бабиному Яру", – сказав Притула.

Він зазначив, що у нього було питання до депутатів фракції "Голосу" в Київраді – усвідомлюють вони чи ні, яку шкоду вони нанесуть партії, якщо раптом проголосують за виділення землі на створення цього меморіалу.

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