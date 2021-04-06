Всеукраинский совет церквей и религиозных организаций выразил свою позицию относительно надлежащего чествования памяти жертв нацизма и коммунизма в Бабином Яру в Киеве. Церкви призывали базироваться на общечеловеческих принципах, избегая политизации и идеологизации.

"Планы и действия, направленные на мемориализацию и достойное чествование памяти жертв Бабьего Яра не могут быть использованы в узкополитической борьбе или ради временной политической или геополитической конъюнктуры. Также мемориализация места трагедии не может служить для удовлетворения чьих-то личных амбиций", – говорится в заявлении, которое подписали члены ВСЦиРО.

Ранее с подобным обращением выступили лидеры еврейских общин.

Серьезное беспокойство вызывает навешивание политических ярлыков на мемориал и попытки использования темы памяти жертв Бабьего Яра в политической борьбе,

– говорилось в обращении еврейских организаций по поддержке Мемориального Центра Холокоста "Бабий Яр".

Обоим заявлениям предшествовало сообщение пресс-службы Петра Порошенко, в котором Пятый президент Украины, лидер партии "Европейская солидарность" выступил категорически против любых проектов, которые якобы продвигают "люди, приближенные к Путину".

Заявление ВСЦиРО подписали (в алфавитном порядке):

Антонюк Валерий Степанович, председатель Всеукраинского Союза Церквей Евангельских Христиан-Баптистов;

Блаженнейший Епифаний (Думенко), предстоятель Православной Церкви Украины, Митрополит Киевский и всея Украины;

Блаженнейший Святослав Шевчук, председатель в ВСЦиРО, Отец и Глава Украинской Греко-Католической Церкви, Верховный Архиепископ Киево-Галицкий;

Виталий Кривицкий, епископ Киевско-Житомирский Римско-Католической Церкви в Украине;

Горпинчук Вячеслав Владимирович, епископ Украинской Лютеранской Церкви;

Комендант Григорий Иванович, президент Украинского Библейского Общества;

Маркос (Оганесян), епископ Украинской епархии Армянской Апостольской Церкви:

Паночко Михаил Степанович, старший епископ Украинской Церкви Христиан Веры Евангельской.