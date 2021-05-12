Найбільша єврейська організація України підтримала будівництво меморіалу в Бабиному Яру
Об'єднана єврейська община України заявила, що підтримує будівництво меморіалу в Бабиному Яру. Окрім того, вона закликає лідерів єврейських організацій України також підтримати проєкт.
Джерело:ОЄОУ
Водночас в організації заявили, якщо питання не вирішиться найближчим часом, існує високий ризик, що в Бабиному Яру меморіальний комплекс не побудують ніколи.
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Заява єврейської общини
В організації зазначили, що питання меморіалізації всесвітньо відомої трагедії Бабиного Яру має високий пріоритет важливості та вимагає негайного просування з максимальним рівнем підтримки, який є в суспільстві.
"Деякі громадські організації, без усіляких підстав імітуючи думку всієї єврейської громади України, перешкоджають будівництву меморіального центру в Бабиному Яру", – заявили в організації.
Окрім того, що ОЄОУ підтримують проєкт та закликають лідерів єврейських організацій України підтримати будівництво, вони також починають збір відповідних листів.
Об'єднана єврейська община України заявляє про повну підтримку будівництва Меморіалу пам'яті в Бабиному Яру Меморіальним центром Голокосту "Бабин Яр",
– заявили в Об'єднаній єврейській общині.
Коротка передісторія будівництва меморіалу в Бабиному Яру
- У 2020 році 300 українських євреїв вже підписалися проти російського проєкту Меморіалу в Бабиному Яру.
- У січні 2021 року Меморіальний центр Голокосту "Бабин Яр" представив художню концепцію майбутнього музейного комплексу в Києві. Він мав складатись з синагоги, центру реабілітації, інсталяцій та освітніх просторів.
- На початку 2021 року президентові Зеленському знову представили скандальний російський проєкт меморіалу "Бабин Яр". Тоді Єврейська громада в Україні заявляла, що виступає проти нього.
- Після того депутатка Соломія Бобровська заявляла, що проєкт фінансується російськими олігархами Михайлом Фрідманом та Ґєрманом Ханом.
- 6 квітня 2021 року українські церкви закликали не політизувати меморіалізацію Бабиного Яру.
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