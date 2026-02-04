Публічно про це мало говоритимуть: політолог назвав ключову тему зустрічі Рютте й Зеленського

До України 3 лютого прибув Генсек НАТО Марк Рютте, він зустрівся з Володимиром Зеленським і виступив з трибуни Верховної Ради. Востаннє він відвідував нашу країну у квіті 2025 року.

Візит Генсека НАТО має символічне й практичне значення. Як зауважив в ефірі 24 Каналу політолог Володимир Фесенко, зауваживши, що виступ Рютте був чітким сигналом Росії.

До теми Коли ми з Рютте були на Майдані, російський літак вийшов на пусковий рубіж, – Зеленський

Яка головна мета приїзду Рютте?

Хоч Україна не є членом НАТО, але рівень нашої співпраці, взаємодії найвищий за весь час відносин з цією організацією. Символічно й те, що Рютте прибув на тлі масованих російських ударів. Це жест солідарності з Україною.

Якщо говорити про практичний бік зустрічі, то він залишається закритим. Генсек мав зустріч з Володимиром Зеленським, з іншими посадовцями. Сьогодні саме НАТО є головним у координації надання Україні допомоги. Раніше за це відповідали американці, але після приходу Дональд Трампа все змінилося.

Координація збору зброї, логістика всіх процесів – цим займається апарат НАТО. У нас є багато взаємодії з Північноатлантичним Альянсом. Зараз про це мало говорять, але, думаю, є різні інтеграційні програми, взаємодія наших структур зі структурами НАТО,

– підкреслив Володимир Фесенко.

Ймовірно, саме про допомогу зі зброєю, координацією говорили Володимир Зеленський і Марк Рютте. Однак є ще одна важлива складова – це відносини зі США та Дональдом Трампом. Відомо, що Рютте сьогодні є одним з найефективніших перемовників з американським лідером.

Цікаво! Політолог Олексій Буряченко вважає, що приїзд Генсека одразу після обстрілу мав прихований мотив. Рютте показав, що НАТО розуміє загрозу протистояння з Росією. Також він натякав американцям, що деякі європейські країни-члени Альянсу готові розмістити миротворців в Україні.

Ще під час форуму у Давосі саме Рютте зміг зняти напругу навколо теми Гренландії, досягти хоча б формальних домовленостей з Трампом і відновити переговори між США, НАТО і Данією щодо безпекових питань острова.

Україні дуже важлива підтримка генерального секретаря під час комунікації зі Трампом. Адже американський лідер часто змінює думку, свою позицію у мирних переговорах. До того ж саме "енергетичне перемир'я", яке він запропонував, дозволило Росії накопичити ракети й знову вдарити по Україні.

"Марк Рютте може напряму обговорити це з Трампом, проінформувати його про те, що росіяни не дотрималися навіть тижневої зупинки в ударах. Зі свого боку Трамп може вплинути на Путіна, змусити його дотримуватися справжнього перемир'я. Така складова візиту Рютте дуже важлива, хоча про неї, мабуть, публічно не говоритимуть", – підсумував політолог.

Які головні заяви озвучив Рютте в Україні?