Марк Рютте під час своєї промови у Києві звертався не тільки до українців і керівництва нашої держави, але й до глави Сполучених Штатів Америки. Так думку висловив у розмові з 24 Каналом політолог та президент Міжнародного інституту безпекових досліджень Олексій Буряченко, пояснивши, чому для генсека НАТО був важливим приїзд до України.

У чому для Рютте важливість візиту до Києва?

Буряченко зазначив, що Марк Рютте у Верховній Раді та потім на спільній з Володимиром Зеленським пресконференції сказав багато правильних речей. Проте українці все це вже неодноразово чули від партнерів України – що вони передадуть нам літаки, танки, кораблі тощо.

Рютте, приїхавши в Україну в люті морози і одразу після масованого обстрілу, показав, що основний орієнтир НАТО – на протистояння насамперед з Росією. Також він наголосив на необхідності поштовху до європейсько-атлантичної єдності,

– зауважив політолог.

Під час брифінгу, за його словами, було багато правильних заяв щодо Росії, продовження тиску на неї, наступного санкційного впливу.

"Однак Рютте багато акцентував, виходячи з власних інтересів. Він звертався до США, намагаючись донести американцям через свої публічні заяви, що європейська частина НАТО, країни "коаліції охочих", готові взяти на себе відповідальність з розміщення миротворчого контингенту в Україні", – зазначив президент Міжнародного інституту безпекових досліджень.

Зверніть увагу! Під час візиту до України, генсек НАТО запевнив, що гроші на військову допомогу Україні, зокрема на придбання американської зброї за програмою PURL, будуть. При цьому, за словами Марка Рютте, деякі держави вже роблять великі внески щодо допомоги Україні, такі як Канада, Норвегія, Німеччина, Нідерланди, Данія, Швеція та країни Балтії. Також "відносно багато" роблять Словенія та Бельгія. Зараз у НАТО працюють над рівномірним розподілом "тягаря" всередині Альянсу.

Генсек НАТО, за словами політолога, дуже чітко сформулював, що мир для України – це мир для Європи, підкреслюючи, що європейські країни не можна виключати з перемовин щодо досягнення миру.

Тому що саме Європа здебільшого інвестуватиме у відновлення України. І саме вона сподівається, що Україна стане важливою частиною європейської безпеки,

– відзначив Олексій Буряченко.

Цей візит Марка Рютте до України, резюмував політолог, був потрібен більше самому генсеку НАТО, аніж будь-кому. При цьому він зробив ключові заяви, пообіцявши певні дії щодо України, і щодо європейських і американських партнерів.

Які заяви зробив Марк Рютте у Києві?