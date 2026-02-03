Марк Рютте та український лідер провели спільну пресконференцію. Ведуча 24 Каналу Софія Назаренко розповіла, які теми були порушені під час брифінгу.

Генсек НАТО приїхав до Києва у той час, коли під російським обстрілом опинилися українські міста. Тому Володимир Зеленський відзначив, що, виходячи з того, як росіяни порушили енергетичне перемир'я, вони, напевно, роблять ставку на війну і не хочуть продовжувати переговорів.

Було прохання президента США утриматись від ударів по енергетиці та по критичній інфраструктурі. Ви про це знаєте. На час зустрічі наших переговорних команд і президент США говорив, що треба утримуватись від ударів протягом тижня. Це було дуже важливе рішення. Фактично це почалося в ніч на п'ятницю, і в ніч на сьогодні росіяни, на наш погляд, порушили обіцянку. Або Росія тепер вважає, що в тижні неповні чотири дні, замість семи, або вона реально робить ставку на війну,

– наголосив Зеленський.

Президент зазначив, що українська команда, яка напряму веде переговори з американською делегацією, проінформує про те, що сталося вночі і чекатиме відповідної реакції. Особливо на тлі того, що тристоронні перемовини між українською, американською та російськими делегаціями заплановані на 4 та 5 лютого.

Володимир Зеленський та Марк Рютте також відвідали Майдан Незалежності, де вшанували українських героїв, воїнів. Президент України зазначив, що навіть під час цього вшанування на Київщину летіли російські ракети.

Для того щоб Україна отримувала зброю, яка здатна збивати ворожі ракети, за його словами, у 2025 році США разом з НАТО запровадили програму PURL. Вона створена для швидкого фінансування та постачання критично важливого озброєння для України, зокрема американського, яке наразі Київ отримує виключно через цю програму.

Рютте впевнений, що допомога триває і продовжиться. За ініціативи НАТО Україна отримує обладнання та техніку, яку може надавати часто лише США із допомогою партнерів.

Це обладнання поступає вам постійно, щоб ви могли захищати свої міста, своє населення. Від початку програми PURL ми надали 75% всіх необхідних ракет і 90% ракет для ППО. Знаю, що Україна потребує набагато більше, і ми працюємо над цим. Ми продовжуємо працювати з членами Альянсу, щоб вони використовували свої складські запаси, знаючи, якою є потреба,

– розповів Генсек НАТО.

В Брюсселі 12 лютого заплановане засідання у форматі "Рамштайн", на якому мають бути присутні міністри оборони, які мають обговорити пакети військової допомоги для України, які вона сформувала, виходячи зі своїх потреб.

До слова. Марк Рютте наголосив, що країни НАТО разом з Україною розробляють військове обладнання, яке одразу постачається на фронт. Він сказав, що Альянс певною мірою переймає досвід саме від України у застосуванні інновацій. Генсек НАТО впевнений, що "ми всі виграємо від цього, адже чим більше потужностей ми маємо, ти більше ми готові до можливих боїв".

Рютте також запевнив, що гроші в програму PURL продовжать надходити і завдяки цьому Україна отримуватиме всю необхідну допомогу. Проте єдина проблема – це рівномірне розподілення навантаження на країни Альянсу. Деякі з них, зокрема країни Балтії, є лідерами у підтримки України. Водночас Бельгія або Словенія, на думку Генсека, могли б зробити ще більше.

Є проблема з розділенням тягаря. Є союзники, які роблять дуже багато, є частина союзників, які роблять щось, а є ті, хто нічого не робить. Тому треба краще розділити цю ношу. Ми працюємо над цим, – пояснив він.

Марк Рютте також відреагував і на нічний обстріл Росії по українських містах, назвавши його "дуже поганим сигналом для переговорів".

Водночас президент України відповів, чи готовий до нового енергетичного перемир'я з росіянами, попри те, що вони порушують обіцянки. Він наголосив, якщо американська делегація запропонує новий варіант деескалації, Україна буде зацікавлена в цьому і розгляне його детально.

Водночас Зеленський не відповів на питання, чи готова Україна бити у відповідь по Росії, щоб, за його словами, не інформувати ворога.

Це не подарунок, бо вони вдарили у півтора раза більшим пакетом ракет і дронів, ніж могли на той момент. Щодо нашої команди, то ми будемо підтримувати аналогічні пропозиції, якщо вони будуть від американців. Також наша команда матиме інформацію від російської сторони, яка поїхала до свого лідера, розуміючи позицію України та США, і повернеться з певним фідбеком – на які компроміси готова російська сторона. Це і будуть обговорювати сторони,

– пояснив Зеленський.

Також український лідер прокоментував можливість розміщення західних військ на території України в межах гарантій безпеки. Він підкреслив, що головне, аби після припинення вогню Україна отримала такі сильні гарантії безпеки, щоб Росія не змогла знову її атакувати.

Зеленський зауважив, що залишається відкритим питанням, на що саме готові піти європейці та американці, аби Росія знову не почала війну проти України. Саме це має бути зазначено у гарантіях безпеки.

