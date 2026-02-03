Про це він сказав у своїй промові під час виступу у Верховній Раді.

Що Рютте сказав у своїй промові про підтримку України?

Генсек НАТО наголосив, що питання безпеки України й надалі перебуває у фокусі НАТО та не втрачає актуальності, попри інші міжнародні виклики. За його словами, Альянс послідовно підтверджує свою ключову та незмінну підтримку України.

Він також додав, що після досягнення мирної угоди міжнародна спільнота забезпечить безпеку України. Зокрема, йдеться про присутність збройних сил, авіаційну підтримку та допомогу на морі з боку партнерів.

Зима дуже довга, але весна прийде. Українці, залишайтеся сильними, я знаю, що ви сильні,

– підсумував Рютте.

Які ще заяви пролунали під час виступу у Верховній Раді?