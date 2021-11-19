Саакашвілі евакуюють до військового шпиталю: його стан здоров'я викликає занепокоєння

Після декілька тижневого голодування стан здоров'я ув'язненого Міхеіла Саакашвілі погіршився. Наразі його планують перевести до військового шпиталю міста Горі. Але для цього потрібна згода самого Саакашвілі.

Рішення про переведення експрезидента Грузії до військового шпиталю ухвалив грузинський мін'юст.

Важливо Саакашвілі перевели в реанімацію тюремної лікарні: Ясько каже, що його треба рятувати

Зауважимо, що наразі політик перебуває у реанімації тюремної лікарні у Руставі.

Міністерство юстиції ухвалило рішення доставити засудженого Міхеіла Саакашвілі у військовий шпиталь імені Георгія Абрамішвілі. Влада чекає на згоду політика на транспортування,

– сказав глава відомства Раті Брегадзе.

В якому стані зараз Саакашвілі

14 листопада особистий лікар Саакашвілі Ніколоз Кіпшидзе повідомив, що стан його пацієнта погіршився. За його словами, політик не зміг підвестися з ліжка через сильну слабкість. У Міністерстві закордонних справ України також стурбовані погіршенням стану здоров'я Саакашвілі.

Україна вимагає, аби грузинська влада:

забезпечила Саакашвілі належною медичною допомогою;

перевела його до багатопрофільного медичного закладу для надання невідкладної допомоги.

Україна й надалі приділятиме особливу увагу дотриманню прав українського громадянина Міхеїла Саакашвілі та поверненню його до України,

– наголосили у нашому МЗС.

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