До 500 дня повномасштабного вторгнення: Зеленський хоче у липні провести саміт формули миру

У липні від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну мине 500 днів. Тоді ж президент України хотів би провести саміт формули миру.

Про відповідну ініціативу Володимир Зеленський заявив під час сесії саміту "Назустріч мирному, стабільному і процвітаючому світу", повідомляють в Офісі Президента. У ньому беруть участь країни G7, наша держава, а також країни-партнери.

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Зеленський закликав долучатися до саміту

Скоро – 500 днів повномасштабної війни, вже в липні це буде. І це символічний проміжок часу, хороший місяць, щоб зібрати саміт формули миру – саміт світової більшості. Саміт усіх, хто поважає чесність і хоче закінчити цю війну. Я запрошую вас приєднатися до спільних зусиль,

– заявив він.

Глава держави зазначив, що "розробили формулу миру так, щоб кожен її пункт був підтриманий резолюціями ООН. Так, щоб кожен у світі міг обрати собі той пункт, який здатен допомогти реалізувати".

Зауважимо, що під час сесії саміту Володимир Зеленський нагадав партнерам, чому для України важливі F-16. За словами глави держави, винищувачі допоможуть гарантувати безпеку не лише для нас, а й для всього світу.

Передача F-16 буде історичною подією, – Зеленський

Коли наші пілоти знатимуть F-16 і коли в нашому небі з'являться ці машини, це матиме значення не лише для України. Це буде історичний момент для всієї архітектури безпеки у Європі та світі,

– наголосив він.