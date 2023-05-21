К 500 дню полномасштабного вторжения: Зеленский хочет в июле провести саммит формулы мира
В июле с начала полномасштабного вторжения России в Украину истечет 500 дней. Тогда же президент Украины хотел бы провести саммит формулы мира.
О соответствующей инициативе Владимир Зеленский заявил во время сессии саммита "Навстречу мирному, стабильному и преуспевающему миру", сообщают в Офисе Президента. В нем принимают участие страны G7, наше государство, а также страны-партнеры.
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Зеленский призвал присоединяться к саммиту
Скоро – 500 дней полномасштабной войны, уже в июле это будет. И это символический промежуток времени, хороший месяц, чтобы собрать саммит формулы мира – саммит мирового большинства. Саммит всех, кто уважает честность и хочет закончить эту войну. Я приглашаю вас присоединиться к общим усилиям,
– заявил он.
Глава государства отметил, что "разработали формулу мира так, чтобы каждый ее пункт был поддержан резолюциями ООН. Так, чтобы каждый в мире мог выбрать себе тот пункт, который способен помочь реализовать".
Заметим, что во время сессии саммита Владимир Зеленский напомнил партнерам, почему для Украины важны F-16. По словам главы государства, истребители помогут обеспечить безопасность не только для нас, но и для всего мира.
Передача F-16 будет историческим событием, – Зеленский
Когда наши пилоты будут знать F-16 и когда в нашем небе появятся эти машины, это будет иметь значение не только для Украины. Это будет исторический момент для всей архитектуры безопасности в Европе и мире.
– подчеркнул он.
- Украинский лидер подчеркнул, что воздушный щит станет полноценным тогда, когда современные самолеты дополнят существующие системы ПВО. Это позволит усилить оборону с воздуха. А также позволит нам выйти "на путь устранения разрыва в возможностях".
- Владимир Зеленский напомнил международным партнерам об их достижения за последние 15 месяцев. За это время, когда Россия ведет против Украины полномасштабную войну, удалось принять сотни решений безопасности.
- Речь как о формирование коалиций оборонной поддержки, так и о наложении санкций против России. А также о защите рынков, в частности, энергетики и продовольствия. Кроме того, речь идет о защите финансовой устойчивости нашего государства.