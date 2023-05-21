К 500 дню полномасштабного вторжения: Зеленский хочет в июле провести саммит формулы мира

В июле с начала полномасштабного вторжения России в Украину истечет 500 дней. Тогда же президент Украины хотел бы провести саммит формулы мира.

О соответствующей инициативе Владимир Зеленский заявил во время сессии саммита "Навстречу мирному, стабильному и преуспевающему миру", сообщают в Офисе Президента. В нем принимают участие страны G7, наше государство, а также страны-партнеры.

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Зеленский призвал присоединяться к саммиту

Скоро – 500 дней полномасштабной войны, уже в июле это будет. И это символический промежуток времени, хороший месяц, чтобы собрать саммит формулы мира – саммит мирового большинства. Саммит всех, кто уважает честность и хочет закончить эту войну. Я приглашаю вас присоединиться к общим усилиям,

– заявил он.

Глава государства отметил, что "разработали формулу мира так, чтобы каждый ее пункт был поддержан резолюциями ООН. Так, чтобы каждый в мире мог выбрать себе тот пункт, который способен помочь реализовать".

Заметим, что во время сессии саммита Владимир Зеленский напомнил партнерам, почему для Украины важны F-16. По словам главы государства, истребители помогут обеспечить безопасность не только для нас, но и для всего мира.

Передача F-16 будет историческим событием, – Зеленский

Когда наши пилоты будут знать F-16 и когда в нашем небе появятся эти машины, это будет иметь значение не только для Украины. Это будет исторический момент для всей архитектуры безопасности в Европе и мире.

– подчеркнул он.