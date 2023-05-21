Про відповідну ініціативу Володимир Зеленський заявив під час сесії саміту "Назустріч мирному, стабільному і процвітаючому світу", повідомляють в Офісі Президента. У ньому беруть участь країни G7, наша держава, а також країни-партнери.
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Зеленський закликав долучатися до саміту
Скоро – 500 днів повномасштабної війни, вже в липні це буде. І це символічний проміжок часу, хороший місяць, щоб зібрати саміт формули миру – саміт світової більшості. Саміт усіх, хто поважає чесність і хоче закінчити цю війну. Я запрошую вас приєднатися до спільних зусиль,
– заявив він.
Глава держави зазначив, що "розробили формулу миру так, щоб кожен її пункт був підтриманий резолюціями ООН. Так, щоб кожен у світі міг обрати собі той пункт, який здатен допомогти реалізувати".
Зауважимо, що під час сесії саміту Володимир Зеленський нагадав партнерам, чому для України важливі F-16. За словами глави держави, винищувачі допоможуть гарантувати безпеку не лише для нас, а й для всього світу.
Передача F-16 буде історичною подією, – Зеленський
Коли наші пілоти знатимуть F-16 і коли в нашому небі з'являться ці машини, це матиме значення не лише для України. Це буде історичний момент для всієї архітектури безпеки у Європі та світі,
– наголосив він.
- Український лідер підкреслив, що повітряний щит стане повноцінним тоді, коли сучасні літаки доповнять наявні системи ППО. Це дозволить посилити оборону з повітря. А також дасть можливість нам вийти "на шлях усунення розриву у можливостях".
- Володимир Зеленський нагадав міжнародним партнерам про їхні досягнення за останні 15 місяців. За цей час, коли Росія веде проти України повномасштабну війну, вдалося ухвалити сотні безпекових рішень.
- Мовиться як про формування коаліцій оборонної підтримки, так і про накладення санкцій проти Росії. А також про захист ринків, зокрема енергетики та продовольства. Крім того, йдеться про захист фінансової стійкості нашої держави.