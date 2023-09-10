На світ чекає серйозніший виклик, ніж війна в Україні: чому G20 підіграє Росії

У декларації G20 фактично немає згадок про російську агресію в Україні. Лише заклики до обох сторін, а не до безпосередньо країни-агресорки. Але таке небажання бачити всю серйозність ситуації може мати фатальні наслідки для світу.

Ще напередодні саміту поступало багато "дзвіночків" про те, що підсумкова декларація G20 буде беззмістовно. Політолог Олег Лісний розповів 24 Каналу, що світ вперто не хоче помічати війну проти України й тим паче – шукати вирішення.

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Все було очевидно

На саміті "Великої двадцятки", який проходив в Індії 9 вересня дуже непросто вдалось знайти консенсусне рішення і дійти згоди у фінальному комюніке. В результаті – про російську агресію фактично не згадали, обійшлись абсолютно поверхневими заявами.

Я від цього комюніке нічого не очікував. Ще на початках було зрозуміло, що там буде, коли прем'єр-міністр Індії за декілька днів заявив, що має бути врахована позиція Росії. Про що ми тоді говоримо? Давайте тоді запишемо окрему позицію ІДІЛ. Вони ж одними й тим же самим займаються, тільки Росія їх перепльовує,

– зазначив Олег Лісний.

Також напередодні була заява, що зосередитись хочуть лише на економічних запитаннях, але не на війні в Україні. Однак все ж їм не вдалося оминути цю тему, навіть у такий спосіб.

При цьому про війну говорили доволі однобоко, не згадуючи про те, що агресором є Росія.

"Це свідчить, що це не короткозорість, це гірше. Це підігравання Росії. Тому що вона, начебто, поки що входить G20. Це велика країна, а у всіх свої інтереси, зокрема в Індії. Дуже багатьох країн з G20 є спільний бізнес, є спільне бачення на те, що відбувається війна не Росії з Україною, а США з Росією", – зазначив політолог.

Світ чекає серйозний виклик

На початках іще були сподівання, що українському президенту дозволять нашому президенту включитися хоча б по відеозв'язку. Але цього таки не сталося. Водночас, навіть у поверхневій декларації, Україну таки згадали, навіть без прямої участі.

Це вкотре підкреслює, що Україна не може не бути присутньою на великих світових майданчиках.

У них взагалі цікаве формулювання, вони побачили, що український народ страждає, але через кому розповідають, що ж і в Африці люди голодують, і це ж треба припиняти. А як припиняти? Причину, чому це відбувається, ви не бачите? Це тому, що війна в Україні? Ні. Це тому, що Росія напала на Україну, і напала на весь світовий порядок,

– наголосив Лісний.

Світ наче не хоче бачити, а тому закриває очі на війну в Україні. Але така бездіяльність усіх міжнародних структур може призвести до глобальної війни, яка буде набагато серйознішою.

"В мене гнітючий такий настрій був. Тому що я бачу, що немає консенсусу, немає бажання розв'язувати це питання ні в ООН, ні в Ердогана, ні в частини "Великої двадцятки". І це говорить про те, що ми стоїмо на порозі набагато серйознішого виклику, ніж війна у нас з Росією", – підсумував політолог.

Олег Лісний про декларацію G20: дивитись відео

Саміт G20: що відомо