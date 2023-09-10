Мир ждет более серьезный вызов, чем война в Украине: почему G20 подыгрывает России

В декларации G20 фактически нет упоминаний о российской агрессии в Украине. Только призывы к обеим сторонам, а не непосредственно к стране-агрессорке. Но такое нежелание видеть всю серьезность ситуации может иметь роковые последствия для мира.

Еще накануне саммита поступало много "колокольчиков" о том, что итоговая декларация G20 будет бессодержательным. Политолог Олег Лесной рассказал 24 Каналу, что мир упорно не хочет замечать войну против Украины и тем более – искать решения.

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Все было очевидно

На саммите "Большой двадцатки", который проходил в Индии 9 сентября, очень непросто удалось найти консенсусное решение и прийти к согласию в финальном коммюнике. В результате – о российской агрессии фактически не упомянули, обошлись абсолютно поверхностными заявлениями.

Я от этого коммюнике ничего не ожидал. Еще в начале было понятно, что там будет, когда премьер-министр Индии через несколько дней заявил, что должна быть учтена позиция России. О чем мы тогда говорим? Давайте тогда запишем отдельную позицию ИГИЛ. Они же одними и тем же занимаются, только Россия их переплевывает,

– отметил Олег Лесной.

Также накануне было заявление, что хотят сосредоточиться только на экономических вопросах, но не на войне в Украине. Однако все же им не удалось обойти эту тему, даже таким образом.

При этом о войне говорили достаточно однобоко, не упоминая о том, что агрессором является Россия.

"Это свидетельствует, что это не близорукость, это хуже. Это подыгрывание России. Потому что она пока еще входит G20. Это большая страна, а у всех свои интересы, в частности в Индии. Очень многих стран с G20 есть общий бизнес, есть общее видение того, что происходит война не России с Украиной, а США с Россией", – отметил политолог.

Мир ждет серьезный вызов

Поначалу еще были надежды, что украинскому президенту разрешат нашему президенту включиться хотя бы по видеосвязи. Но этого не произошло. В то же время, даже в поверхностной декларации, Украину все-таки вспомнили, даже без прямого участия.

Это еще раз подчеркивает, что Украина не может не присутствовать на больших мировых площадках.

У них вообще интересная формулировка, они увидели, что украинский народ страдает, но через запятую рассказывают, что и в Африке люди голодают, и это надо прекращать. А как прекращать? Причины, почему это происходит, вы не видите? Это потому, что война в Украине? Нет. Это потому, что Россия напала на Украину и напала на весь мировой порядок.

– подчеркнул Лесной.

Мир будто не хочет видеть, а потому закрывает глаза на войну в Украине. Но такое бездействие всех международных структур может привести к глобальной войне, которая будет гораздо серьезнее.

"У меня удручающее такое настроение было. Потому что я вижу, что нет консенсуса, нет желания решать этот вопрос ни у ООН, ни у Эрдогана, ни у части "Большой двадцатки". И это говорит о том, что мы стоим на пороге гораздо более серьезного вызова, чем война у нас с Россией", – подытожил политолог.

Олег Лесной о декларации G20: смотреть видео

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