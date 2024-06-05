Китай допомагає Росії зірвати Саміт миру: на які країни міг вплинути Пекін

Китай офіційно відмовився від участі у Саміті миру, оскільки на ньому не буде Росії. У Пекіні наголошують, що це нібито неповноцінна подія і ніякого конструктиву без участі країни-агресорки досягти не вдасться. Ба більше, Китай намагається вплинути на позицію інших держав.

Представники Китаю не лише відмовилися приїжджати у Швейцарію, але й спонукають до цього інші країни. Таку думку 24 Каналу висловив президент ГО "Ліберально-демократична ліга України" Артур Харитонов, додавши, що Пекін має вплив на світові автократії.

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На які країни вплинув Китай

Передусім мовиться про учасників БРІКС. Туди входять Бразилія, Індія, ПАР. Але цілком ймовірно, що позиція Південно-Африканської Республіки може змінитися, адже вперше з 30 років правляча партія не змогла набрати більшість у парламенті.

Також відмовитись від участі у Саміті миру можуть країни, на які Китай має економічний тиск. Варто розуміти, що такий вплив – це російська лінія, яку підтримує Пекін.

Росія діє відповідно до того, що від неї хоче Сі Цзіньпін. Вона верифікує з Пекіном всі свої дії, зокрема й посилення агресії, ескалації в Україні. Тому якщо КНР може натиснути, наприклад, на Камбоджу чи Лаос, то неодмінно це зробить,

– розповів Артур Харитонов.

Тому для Китаю зараз важливо посіяти ворожнечу, антиукраїнськість. До того ж від Пекіну залежать ще багато країн Африки. Сі Цзіньпін може когось шантажувати або пропагувати китайську модель. А його головна мета – ізолювати Україну від Європи.

"Але не вийшло. Участь у Саміті миру підтвердив і Сінгапур, і Східний Тимор, і Філіппіни. Цей перелік розширюється, але треба ще більше держав. А для того, щоб Китай не мав впливу на країни, які далеко від України, нам треба з ними працювати", – наголосив Харитонов.

Чи може Саміт миру бути успішним і без Китаю

Участі КНР визначала б подальший розвиток подій. Якби Китай підтримав Саміт миру, це означало б, що є спільне бачення щодо того, що Росія має зупинити свою агресію і Сі Цзіньпін фактично наказує це зробити.

Але маємо сценарій, коли КНР не прибуває. Тобто вказівка для Росії не надійшла. Далі перед нами невідомість, тому що є багато інших самітів, інших подій. Але навіть якщо ми орієнтувалися на присутність КНР, то все завжди можна переграти,

– зауважив Артур Харитонов.

Для України важливо акумулювати підтримку поза межами Європи. Тому візити, які провів Володимир Зеленський останніми днями, наприклад, у Філіппіни, – справді є важливими та дієвими. Треба розбудовувати співпрацю навіть зі складними регіонами, з тими країнами, з якими раніше ніхто не працював.

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