"Підґрунтя для перемовин": у Bloomberg розповіли, які домовленості хочуть укласти на Саміті миру

Глобальний саміт миру у Швейцарії, який пройде 15 – 16 червня буде спрямований, щоб прокласти шлях до майбутніх переговорів між Україною та Росією. Однак це має статися лише після досягнення низки угод.

Мовиться про угоди щодо ядерної безпеки, продовольчої безпеки та повернення викрадених дітей. Про це написали журналісти Bloomberg з посиланням на проєкт документа щодо майбутнього Саміту миру.

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Які результати має принести Саміт миру

Журналісти зазначили, що майбутня зустріч, запланована на 15 – 16 червня в Люцерні, Швейцарія, буде присвячена обговоренню трьох ключових питань: ядерна безпека, продовольча безпека та повернення викрадених дітей. Ця зустріч має на меті встановити довіру, щоб прокласти шлях до майбутньої взаємодії з Москвою з обраних питань.

І хоча російських офіційних осіб виключили з формату, який очолює Київ, у документі мовиться, що припинення війни має охоплювати всі сторони.

Зокрема у документі, доступ до якого отримало видання, зазначено, що учасники домовилися вжити конкретних кроків, які можуть "послужити заходами довіри у вищезазначених сферах із подальшим залученням представників Росії". Водночас сам документ може бути змінений під час переговорів.

У матеріалі мовиться, що перш ніж взагалі починати переговори з Москвою, президент Зеленський прагнув домогтися консенсусу серед країн, особливо країн так званого Глобального Півдня, щодо ширшого набору вимог, які включали повне виведення російських військ з України.

Але цілі швейцарського саміту, що став кульмінацією раундів переговорів високопоставлених дипломатів і радників з національної безпеки з десятків країн, звузилися до плану України з 10 пунктів, прагнучи забезпечити участь якомога більшої кількості лідерів,

– зазначили автори.

Журналісти також підкреслили, що, намагаючись заручитися повною підтримкою процесу, Україна та її союзники пригнули залучити до участі в ньому ключові країни, зокрема Китай, Індію, Бразилію, Південну Африку та Саудівську Аравію.

Китай заявив, що може не взяти участь у зустрічі, тоді як рівень участі інших країн залишається невизначеним.

Зверніть увагу! На Саміті миру будуть також присутні й представники Організації Об'єднаних Націй. Це сталося попри шалений тиск з боку Росії на офіційних осіб та країн-членів організації, про що раніше повідомляв постпред України при ООН Сергій Кислиця.