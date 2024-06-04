"Основа для переговоров": в Bloomberg сказали, о чем хотят договориться на Саммите мира

Глобальный саммит мира в Швейцарии, который пройдет 15 – 16 июня будет направлен, чтобы проложить путь к будущим переговорам между Украиной и Россией. Однако это должно произойти только после достижения ряда соглашений.

Речь идет о соглашениях по ядерной безопасности, продовольственной безопасности и возвращении похищенных детей. Об этом написали журналисты Bloomberg со ссылкой на проект документа относительно будущего Саммита мира.

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Какие результаты должен принести Саммит мира

Журналисты отметили, что предстоящая встреча, запланирована на 15 – 16 июня в Люцерне, Швейцария, будет посвящена обсуждению трех ключевых вопросов: ядерная безопасность, продовольственная безопасность и возвращение похищенных детей. Эта встреча имеет целью установить доверие, чтобы проложить путь к будущему взаимодействию с Москвой по выбранным вопросам.

И хотя российских официальных лиц исключили из формата, который возглавляет Киев, в документе говорится, что прекращение войны должно охватывать все стороны.

В частности, в документе, доступ к которому получило издание, указано, что участники договорились принять конкретные шаги, что могут "послужить мерами доверия в вышеупомянутых сферах с последующим привлечением представителей России". В то же время сам документ может быть изменен в ходе переговоров.

В материале говорится, что прежде чем вообще начинать переговоры с Москвой, президент Зеленский стремился добиться консенсуса среди стран, особенно стран так называемого Глобального Юга, по более широкому набору требований, которые включали полный вывод российских войск из Украины.

Но цели швейцарского саммита, ставшего кульминацией раундов переговоров высокопоставленных дипломатов и советников по национальной безопасности из десятков стран, сузились до плана Украины из 10 пунктов, стремясь обеспечить участие как можно большего количества лидеров,

– отметили авторы.

Журналисты также подчеркнули, что, пытаясь заручиться полной поддержкой процесса, Украина и ее союзники пригнули привлечь к участию в нем ключевые страны, в частности Китай, Индию, Бразилию, Южную Африку и Саудовскую Аравию.

Китай заявил, что может не принять участие во встрече, тогда как уровень участия других стран остается неопределенным.

Обратите внимание! На Саммите мира будут также присутствовать и представители Организации Объединённых Наций. Это произошло несмотря на огромное давление со стороны России на официальных лиц и стран-членов организации, о чем ранее сообщал постпред Украины при ООН Сергей Кислица.