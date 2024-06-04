Мовиться про угоди щодо ядерної безпеки, продовольчої безпеки та повернення викрадених дітей. Про це написали журналісти Bloomberg з посиланням на проєкт документа щодо майбутнього Саміту миру.

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Журналісти зазначили, що майбутня зустріч, запланована на 15 – 16 червня в Люцерні, Швейцарія, буде присвячена обговоренню трьох ключових питань: ядерна безпека, продовольча безпека та повернення викрадених дітей. Ця зустріч має на меті встановити довіру, щоб прокласти шлях до майбутньої взаємодії з Москвою з обраних питань.

І хоча російських офіційних осіб виключили з формату, який очолює Київ, у документі мовиться, що припинення війни має охоплювати всі сторони.

Зокрема у документі, доступ до якого отримало видання, зазначено, що учасники домовилися вжити конкретних кроків, які можуть "послужити заходами довіри у вищезазначених сферах із подальшим залученням представників Росії". Водночас сам документ може бути змінений під час переговорів.

У матеріалі мовиться, що перш ніж взагалі починати переговори з Москвою, президент Зеленський прагнув домогтися консенсусу серед країн, особливо країн так званого Глобального Півдня, щодо ширшого набору вимог, які включали повне виведення російських військ з України.

Але цілі швейцарського саміту, що став кульмінацією раундів переговорів високопоставлених дипломатів і радників з національної безпеки з десятків країн, звузилися до плану України з 10 пунктів, прагнучи забезпечити участь якомога більшої кількості лідерів,

– зазначили автори.

Журналісти також підкреслили, що, намагаючись заручитися повною підтримкою процесу, Україна та її союзники пригнули залучити до участі в ньому ключові країни, зокрема Китай, Індію, Бразилію, Південну Африку та Саудівську Аравію.

Китай заявив, що може не взяти участь у зустрічі, тоді як рівень участі інших країн залишається невизначеним.