Напередодні саміту НАТО Вільнюс перетворився на неприступну фортецю: яке озброєння розгорнули

НАТО перетворив Вільнюс на фортецю, захищену сучасним озброєнням. Це необхідно для захисту президента США Джозефа Байдена та інших лідерів Альянсу, які зустрінуться у литовській столиці наступного тижня.

Вільнюс розміщений лише за 32 кілометри від обнесеного колючим дротом литовського кордону з російським союзником Білоруссю. До самої країни-агресорки – 151 кілометр.

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Перед самітом НАТО Вільнюс перетворили на фортецю

Шістнадцять країн-членів НАТО надіслали загалом близько 1000 військовослужбовців для забезпечення безпеки саміту, який відбудеться 11 – 12 липня у Вільнюсі. Багато з них також надають сучасні системи протиповітряної оборони, яких бракує країнам Балтії.

Було б більш ніж безвідповідально залишити наше небо незахищеним, коли приїжджають Байден і лідери 40 країн,

– зазначив президент Литви Гітанас Науседа.

Естонія і Латвія, які колись перебували під владою Москви, з 2004 року є членами НАТО і Європейського союзу. Країни витрачають на оборону понад 2% своєї економіки, що є більшою часткою, ніж у більшості інших союзників по НАТО.

Проте для регіону із загальним населенням близько 6 мільйонів осіб цього недостатньо, аби утримувати великі армії чи інвестувати у власні винищувачі або сучасні системи протиповітряної оборони. Тому:

Німеччина розгорнула 12 пускових установок Patriot , які використовують для перехоплення балістичних і крилатих ракет або військових літаків.

, які використовують для перехоплення балістичних і крилатих ракет або військових літаків. Іспанія привезла систему протиповітряної оборони NASAMS .

. Франція відправляє самохідні гаубиці Caesar.

Франція, Фінляндія і Данія базують у Литві військові літаки .

. Велика Британія і Франція надають засоби боротьби з безпілотниками.

Польща і Німеччина надіслали посилені гелікоптерами сили спеціальних операцій .

. Інші країни надсилають обладнання для боротьби з будь-якими потенційними хімічними, біологічними, радіологічними і ядерними атаками.

На думку Науседи, зусилля Альянсу із забезпечення повітряної безпеки під час саміту означають, що НАТО необхідно терміново створити постійну систему протиповітряної оборони в країнах Балтії.

"Ми думаємо про те, що буде після завершення саміту, і працюватимемо з союзниками над створенням ротаційних сил для постійного захисту повітряного простору", – сказав він журналістам.

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Цивільні почуваються в безпеці

Місцеві жителі сіл, розташованих поблизу білоруського кордону, розповіли, що почуваються в цілковитій безпеці, попри пропозицію Мінська розмістити на своїй території ПВК "Вагнера" і російську ядерну зброю.

Ви думаєте, що "Вагнер" або Білорусь можуть напасти на Литву, яка є членом НАТО? У них не вистачить духу. НАТО є НАТО, і ми відчуваємо себе в безпеці, тому що ми в НАТО. Чому ми повинні боятися цих білорусів?

– зазначив 67-річний Едвард Ринкун з села Канюкай, що за 1 кілометр від Білорусі.

Чоловік додав, що якби Литва була сама, він почувався б інакше.

"Якби не членство в НАТО, тут вже могло б бути так само, як в Україні", – заявила 55-річна Олена Тарасевич, сусідка Ринкуна.

У Вільнюському аеропорту помітили 8 пускових установок "Патріот", які стояли із соплами, спрямованими в бік російського Калінінграда. Ще 2 були спрямовані в бік Білорусі. Всі пускові установки були в робочому стані з ранку 7 липня.

"Ви знаєте, де ви розміщені географічно, і ви досить добре знаєте, звідки надходить загроза. Литва попросила нас про захист саміту, а також НАТО звернувся до Німеччини з проханням про допомогу. Це наша відповідь", – зауважив підполковник Штеффен Ліб, командувач розгортанням "Патріотів".

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Прикордонників стало значно більше

Литва втричі збільшила кількість прикордонників на білоруському і російському кордонах на літо, додавши до них офіцерів із Латвії та Польщі. Обидві країни також направили поліцію для патрулювання Вільнюса.

"Ми готуємося до різних провокацій", – заявив начальник прикордонної служби Рустамас Любаєвас.

Він додав, що побоюється хвиль мігрантів на кордоні, порушень кордону або появи там військової техніки без пояснення причин.

Варто зауважити, що у 2021 році тисячі мігрантів з Близького Сходу перетнули білоруський кордон. На думку Литви та Європейського Союзу, це організував Мінськ, який заперечує всі звинувачення. Відтоді кількість мігрантів зменшилася.

Ситуація дійсно дуже напружена через агресію Росії проти України. Тому (охорона кордону – 24 Канал) вже була на дуже, дуже високому рівні,

– зауважив Любаєвас.

На час саміту також відновили прикордонні перевірки на кордонах Литви з Польщею та Латвією.

Мер Вільнюса запропонував містянам поїхати у відпустку за межі литовської столиці, якщо вони хочуть уникнути збоїв, оскільки багато вулиць її центральної частини будуть перекриті на час саміту.